11 января 2023

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
Спасатели просят аккуратнее вести себя на улице Фото:

В Свердловской области 13 января сохранятся сложные погодные условия в виде шквалистого ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

«По данным синоптиков 13 января местами в Свердловской области прогнозируется очень сильный ветер 25-28 м/с», — сообщили в своем telegram-канале представители ведомства. Также спасатели посоветовали свердловчанам не покидать здания, воздержаться от поездок на автомобиле, закрепить во дворах шаткие конструкции, обращать внимание на линии электропередачи и ветки деревьев, а также внимательно следить за детьми.

Ранее представители спасательных служб предупредили свердловчан о том, что 12 января в регионе будет дуть штормовой ветер со скоростью 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, а ледовый городок на площади 1905 года временно закрыли во избежание падения елки.

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В Свердловской области 13 января сохранятся сложные погодные условия в виде шквалистого ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков 13 января местами в Свердловской области прогнозируется очень сильный ветер 25-28 м/с», — сообщили в своем telegram-канале представители ведомства. Также спасатели посоветовали свердловчанам не покидать здания, воздержаться от поездок на автомобиле, закрепить во дворах шаткие конструкции, обращать внимание на линии электропередачи и ветки деревьев, а также внимательно следить за детьми. Ранее представители спасательных служб предупредили свердловчан о том, что 12 января в регионе будет дуть штормовой ветер со скоростью 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, а ледовый городок на площади 1905 года временно закрыли во избежание падения елки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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