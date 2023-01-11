В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

12 января 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Спасатели просят аккуратнее вести себя на улице Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области 13 января сохранятся сложные погодные условия в виде шквалистого ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков 13 января местами в Свердловской области прогнозируется очень сильный ветер 25-28 м/с», — сообщили в своем telegram-канале представители ведомства. Также спасатели посоветовали свердловчанам не покидать здания, воздержаться от поездок на автомобиле, закрепить во дворах шаткие конструкции, обращать внимание на линии электропередачи и ветки деревьев, а также внимательно следить за детьми. Ранее представители спасательных служб предупредили свердловчан о том, что 12 января в регионе будет дуть штормовой ветер со скоростью 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, а ледовый городок на площади 1905 года временно закрыли во избежание падения елки.

В Свердловской области 13 января сохранятся сложные погодные условия в виде шквалистого ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области. «По данным синоптиков 13 января местами в Свердловской области прогнозируется очень сильный ветер 25-28 м/с», — сообщили в своем telegram-канале представители ведомства. Также спасатели посоветовали свердловчанам не покидать здания, воздержаться от поездок на автомобиле, закрепить во дворах шаткие конструкции, обращать внимание на линии электропередачи и ветки деревьев, а также внимательно следить за детьми. Ранее представители спасательных служб предупредили свердловчан о том, что 12 января в регионе будет дуть штормовой ветер со скоростью 25-28 метров в секунду. Из-за непогоды свердловских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, а ледовый городок на площади 1905 года временно закрыли во избежание падения елки.