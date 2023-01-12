В Екатеринбурге сутки не могут найти 40-летнюю женщину. Фото

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Морозы в Екатеринбурге , зима, городской пруд, проход по льду
Женщина пропала в Октябрьском районе Фото:

В Екатеринбурге пропала 40-летняя женщина, она не выходит на связь уже сутки. Об этом сообщил региональный поисковой отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек! Безукладникова Инна Германовна, 40 лет. Дата пропажи: 11 января. Ростом 165 см, телосложение среднее, волосы русые», — сообщают поисковики. Женщина потерялась в Октябрьском районе.

В день пропажи екатеринбурженка была одета в черную шапку-ушанку с помпоном, шубу рыжего цвета, брюки синего цвета и черные ботинки. Поиском пропавшей занимаются сотрудники отдела полиции № 7. «Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343)356-42-07», — заявили в «Прорыве». Также можно сообщать координатору поиска Игорю по номеру: +7 962 316-55-42.

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В Екатеринбурге пропала 40-летняя женщина, она не выходит на связь уже сутки. Об этом сообщил региональный поисковой отряд «Прорыв» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал человек! Безукладникова Инна Германовна, 40 лет. Дата пропажи: 11 января. Ростом 165 см, телосложение среднее, волосы русые», — сообщают поисковики. Женщина потерялась в Октябрьском районе. В день пропажи екатеринбурженка была одета в черную шапку-ушанку с помпоном, шубу рыжего цвета, брюки синего цвета и черные ботинки. Поиском пропавшей занимаются сотрудники отдела полиции № 7. «Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (343)356-42-07», — заявили в «Прорыве». Также можно сообщать координатору поиска Игорю по номеру: +7 962 316-55-42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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