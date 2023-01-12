12 января 2023

В Челябинской области растет заболеваемость и смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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За сутки челябинцы сделали свыше пяти тысяч тестов на коронавирус Фото:

В Челябинской области по состоянию на 13 января выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. Согласно данным областного минздрава, за сутки скончалось три человека, что в три раза больше, чем сутками ранее.

«За прошедшие сутки выявлено 42 новых подтверждения COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них трое школьников. От болезни скончались три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Там отметили, что несмотря на увеличение показателей заболеваемости, 33 человека смогли выздороветь. Всего же за все время свыше 380 тысяч южноуральцев победили болезнь.

Коронавирус продолжает эволюционировать, появляются новые штаммы. 12 января в России был зафиксирован новый штамм «Кракен». Специалисты научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи уже начали дорабатывать вакцину.

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В Челябинской области по состоянию на 13 января выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. Согласно данным областного минздрава, за сутки скончалось три человека, что в три раза больше, чем сутками ранее. «За прошедшие сутки выявлено 42 новых подтверждения COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них трое школьников. От болезни скончались три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области. Там отметили, что несмотря на увеличение показателей заболеваемости, 33 человека смогли выздороветь. Всего же за все время свыше 380 тысяч южноуральцев победили болезнь. Коронавирус продолжает эволюционировать, появляются новые штаммы. 12 января в России был зафиксирован новый штамм «Кракен». Специалисты научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи уже начали дорабатывать вакцину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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