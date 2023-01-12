В Челябинской области растет заболеваемость и смертность от коронавируса

За сутки челябинцы сделали свыше пяти тысяч тестов на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области по состоянию на 13 января выросла заболеваемость и смертность от коронавируса. Согласно данным областного минздрава, за сутки скончалось три человека, что в три раза больше, чем сутками ранее.

«За прошедшие сутки выявлено 42 новых подтверждения COVID-19 ко вчерашнему дню. Из них трое школьников. От болезни скончались три человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава области.

Там отметили, что несмотря на увеличение показателей заболеваемости, 33 человека смогли выздороветь. Всего же за все время свыше 380 тысяч южноуральцев победили болезнь.

Коронавирус продолжает эволюционировать, появляются новые штаммы. 12 января в России был зафиксирован новый штамм «Кракен». Специалисты научно-исследовательского центра микробиологии имени Гамалеи уже начали дорабатывать вакцину.