Свердловский суд изменил решение по экс-полицейскому, передавшему взятку силовику ФСБ

13 января 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Силовики ФСБ задержали Салманова, когда он принес ящик черешни, в котором лежала взятка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд доказал, что экс-полицейский Вугар Салманов из окружения бывшего начальника ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина передал взятку сотруднику ФСБ. Такое решение принял Свердловский областной суд. Ранее считалось, что силовик не довел преступления до конца. «Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 12 апреля 2021 года в отношении Салманова В.А. изменить», — говорится в решении суда. Ранее считалось, что Салманов лишь пытался передать деньги, но не успел сделать этого. Теперь из дела исключили третью часть статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению, если оно не было доведено до конца), что означает, что полицейский передал деньги. При этом по совокупности преступлений наказание не изменилось — восемь лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф в два млн рублей. Салманов также был лишен звания старшего лейтенанта полиции. По данным силовиков, Салманов в 2019 году договорился с сотрудником УФСБ по Свердловской области о встрече. Полицейский рассчитывал заплатить силовику, чтобы избежать привлечения по уголовному делу, связанному с Ворониным. Однако сотрудник ФСБ рассказал коллегам о предложении, и после передачи взятки Салманова задержали. Деньги, которые принес полицейский, лежали в ящике с черешней.

Суд доказал, что экс-полицейский Вугар Салманов из окружения бывшего начальника ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарда Воронина передал взятку сотруднику ФСБ. Такое решение принял Свердловский областной суд. Ранее считалось, что силовик не довел преступления до конца. «Приговор Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга от 12 апреля 2021 года в отношении Салманова В.А. изменить», — говорится в решении суда. Ранее считалось, что Салманов лишь пытался передать деньги, но не успел сделать этого. Теперь из дела исключили третью часть статьи 30 УК РФ (приготовление к преступлению, если оно не было доведено до конца), что означает, что полицейский передал деньги. При этом по совокупности преступлений наказание не изменилось — восемь лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф в два млн рублей. Салманов также был лишен звания старшего лейтенанта полиции. По данным силовиков, Салманов в 2019 году договорился с сотрудником УФСБ по Свердловской области о встрече. Полицейский рассчитывал заплатить силовику, чтобы избежать привлечения по уголовному делу, связанному с Ворониным. Однако сотрудник ФСБ рассказал коллегам о предложении, и после передачи взятки Салманова задержали. Деньги, которые принес полицейский, лежали в ящике с черешней.