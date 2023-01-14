14 января 2023
13 января 2023

В Верхнем Уфалее монтажник разбился, упав с высоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажник упал с высоты 36 метров (примерно высота 12-этажного дома) и погиб Фото:

В Верхнем Уфалее Челябинской области монтажник погиб, упав с высоты. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах.

«Гражданин 1974 года рождения, работавший монтажником, погиб на производстве, упав с высоты 36 метров. Информация о происшествии была зарегистрирована Верхнеуфалейским ОМВД 14 января. По предварительной версии, это несчастный случай», — рассказал источник в региональном полицейском главке.

Также 14 января стало известно о гибели двух других рабочих на производстве. Один скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта, а другого придавил кран в Челябинске.

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В Верхнем Уфалее Челябинской области монтажник погиб, упав с высоты. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах. «Гражданин 1974 года рождения, работавший монтажником, погиб на производстве, упав с высоты 36 метров. Информация о происшествии была зарегистрирована Верхнеуфалейским ОМВД 14 января. По предварительной версии, это несчастный случай», — рассказал источник в региональном полицейском главке. Также 14 января стало известно о гибели двух других рабочих на производстве. Один скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта, а другого придавил кран в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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