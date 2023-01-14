В Верхнем Уфалее монтажник разбился, упав с высоты

15 января 2023 в 07:33 Размер текста - 17 +

Монтажник упал с высоты 36 метров (примерно высота 12-этажного дома) и погиб Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Верхнем Уфалее Челябинской области монтажник погиб, упав с высоты. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах. «Гражданин 1974 года рождения, работавший монтажником, погиб на производстве, упав с высоты 36 метров. Информация о происшествии была зарегистрирована Верхнеуфалейским ОМВД 14 января. По предварительной версии, это несчастный случай», — рассказал источник в региональном полицейском главке. Также 14 января стало известно о гибели двух других рабочих на производстве. Один скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта, а другого придавил кран в Челябинске.

В Верхнем Уфалее Челябинской области монтажник погиб, упав с высоты. Об этом URA.RU рассказали в правоохранительных органах. «Гражданин 1974 года рождения, работавший монтажником, погиб на производстве, упав с высоты 36 метров. Информация о происшествии была зарегистрирована Верхнеуфалейским ОМВД 14 января. По предварительной версии, это несчастный случай», — рассказал источник в региональном полицейском главке. Также 14 января стало известно о гибели двух других рабочих на производстве. Один скончался от потери крови из-за травмы, полученной на одном из предприятий Пласта, а другого придавил кран в Челябинске.