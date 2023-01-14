14 января 2023
13 января 2023

Следовали из ХМАО рассказали, сколько беженцев допросили из-за преступлений ВСУ

Следователи из ХМАО допросили 1,5 тысячи беженцев из-за преступлений ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Прибывших в ХМАО беженцев допросили следователи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следователи из Югры допросили 1,5 тысячи беженцев, прибывших в округ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«Особое внимание в 2022 году следователями уделено работе с гражданами, вынужденно покинувшими территории Донецкой и Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также территории Украины. За прошедший год следователями допрошено по обстоятельствам преступлений ВСУ более 1,5 тысяч жителей указанных регионов, прибывших в округ», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники СК взяли на контроль вопросы помощи беженцам. Некоторым из них помогли в решении бытовых и правовых вопросов.

Ранее URA.RU писало, что замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями СК пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Из-за конфликта в Россию прибыли уже несколько миллионов беженцев.

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Следователи из Югры допросили 1,5 тысячи беженцев, прибывших в округ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Особое внимание в 2022 году следователями уделено работе с гражданами, вынужденно покинувшими территории Донецкой и Луганской народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, а также территории Украины. За прошедший год следователями допрошено по обстоятельствам преступлений ВСУ более 1,5 тысяч жителей указанных регионов, прибывших в округ», — рассказали в ведомстве. Сотрудники СК взяли на контроль вопросы помощи беженцам. Некоторым из них помогли в решении бытовых и правовых вопросов. Ранее URA.RU писало, что замруководителя СУ СК России по ХМАО Алексей Мязин провел выездной прием граждан в Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Сургуте и Сургутском районе. На встречу с представителями СК пришли беженцы, которые прибыли из ДНР и ЛНР. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Из-за конфликта в Россию прибыли уже несколько миллионов беженцев.
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