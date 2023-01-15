В Перми скорая помощь 40 тысяч раз выезжала на вызовы напрасно

16 января 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Медики, прибывшие на вызовы, не могли попасть к пациентам или найти адрес по месту вызова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники скорой медицинской помощи в Перми в 2022 году более 40 тысяч раз безрезультатно выезжали на вызовы. Об этом говорится в итогах работы Пермской станции скорой помощи за минувший год, которые опубликованы в соцсети «ВКонтакте». «41 121 вызов бригады скорой медицинской помощи окончился ничем. Такие вызовы называются безрезультатными. К примеру, больного не оказалось на месте, не найден адрес, бригаде не открыли дверь или отказались от медицинской помощи», — сообщают медики. При этом бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты). На ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты. В ушедшем году более, чем вдвое сократилось количество вызовов, связанных с заболеваемостью коронавирусом, но выросло количество вызовов из-за ОРВИ. Всего в 2022 году бригады скорой медпомощи выезжали к пациентам более 450 тысяч раз, в том числе 70 тысяч раз — в экстренной форме.

Сотрудники скорой медицинской помощи в Перми в 2022 году более 40 тысяч раз безрезультатно выезжали на вызовы. Об этом говорится в итогах работы Пермской станции скорой помощи за минувший год, которые опубликованы в соцсети «ВКонтакте». «41 121 вызов бригады скорой медицинской помощи окончился ничем. Такие вызовы называются безрезультатными. К примеру, больного не оказалось на месте, не найден адрес, бригаде не открыли дверь или отказались от медицинской помощи», — сообщают медики. При этом бригады скорой медицинской помощи стали прибывать на экстренные вызовы к пациентам быстрее. Средняя время ожидания медиков в 2022 году составило 17 минут (в 2021 — 18,8 минуты). На ДТП скорые приезжают в среднем за 12,2 минуты. В ушедшем году более, чем вдвое сократилось количество вызовов, связанных с заболеваемостью коронавирусом, но выросло количество вызовов из-за ОРВИ. Всего в 2022 году бригады скорой медпомощи выезжали к пациентам более 450 тысяч раз, в том числе 70 тысяч раз — в экстренной форме.