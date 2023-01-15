В Перми на концерт скандального Джизуса (16+) завлекают малолетних

16 января 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

По закону на шоу должны попасть только люди старше 16 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подростков младше 16 лет приглашают на пермский концерт исполнителя Джизуса (Владислав Кожихов), хотя на мероприятии действует возрастное ограничение. Чтобы обойти запрет, организаторы советуют детям найти друга, которому уже есть 16, чтобы вместе пройти на шоу. «Ты сможешь пройти на концерт только в сопровождении того, кому уже есть шестнадцать. И это может быть не обязательно родственник! Спроси у друга или знакомого, готов ли он составить тебе компанию — и приобретайте билеты», — сообщается на странице концерта в социальной сети «ВКонтакте». Пермь Джизус посетит в рамках своего тура по 40 городам России. Выступление состоится 20 марта в клубе «Свобода». В 2020 году участие певца в программе Ивана Урганта вызвало скандал. Активисты движения «Сорок Сороков» потребовали тогда лишить телеведущего гражданства РФ, так как он пригласил «одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки». По их словам, Джизус «романтизирует употребление наркотиков и деструктивный образ жизни». Инструкция для обхода возрастного ограничения Скрин страницы концерат в VK

Подростков младше 16 лет приглашают на пермский концерт исполнителя Джизуса (Владислав Кожихов), хотя на мероприятии действует возрастное ограничение. Чтобы обойти запрет, организаторы советуют детям найти друга, которому уже есть 16, чтобы вместе пройти на шоу. «Ты сможешь пройти на концерт только в сопровождении того, кому уже есть шестнадцать. И это может быть не обязательно родственник! Спроси у друга или знакомого, готов ли он составить тебе компанию — и приобретайте билеты», — сообщается на странице концерта в социальной сети «ВКонтакте». Пермь Джизус посетит в рамках своего тура по 40 городам России. Выступление состоится 20 марта в клубе «Свобода». В 2020 году участие певца в программе Ивана Урганта вызвало скандал. Активисты движения «Сорок Сороков» потребовали тогда лишить телеведущего гражданства РФ, так как он пригласил «одиозных гостей, которые поддерживали и развивали кощунственные шутки». По их словам, Джизус «романтизирует употребление наркотиков и деструктивный образ жизни».