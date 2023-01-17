Митрополит РПЦ впервые в истории выступил в СБ ООН по Украине

На заседании ООН впервые в истории взял слово митрополит Антоний Фото: Официальный сайт президента Украины

Митрополит Русской православной церкви Волоколамский Антоний (Севрюк) впервые в истории выступил в Совете безопасности ООН. В рамках заседания, которое было созвано Россией в связи с ситуацией на Украине, слово взял председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

«Постпред России при ООН Василий Небензя 14 января запросил заседание Совета безопасности ООН на 17 января в связи с преследованием инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Митрополит Русской православной церкви 17 января впервые в истории выступил в Совбезе ООН», — говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее стало известно о волне гонений, направленной на УПЦ, которая началась в 2022 году. В различных регионах Украины местные власти, связывая работу канонической церкви с Россией, запретили ее деятельность,а в парламент внесли проект закона о ее фактическом запрете на территории Украины. У духовенства УПЦ прошли обыски, в отношении некоторых представителей церкви ввели санкции либо завели уголовные дела. После этого на сайте УПЦ появился призыв к властям России не выступать от ее имени на международных площадках. Кроме того, там же попросили власти Украины «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны» и не предоставлять поводы использовать религиозную политику государства в чужих интересах.