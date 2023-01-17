В ООН спрогнозировали новый конфликт на Украине

18 января 2023 в 02:22 Размер текста - 17 +

Небензя заявил, что новый конфликт на Украине будет связан с православием Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за действий киевского режима в отношении Украинской православной церкви страна оказалась на пороге межконфессионального конфликта, подобного которому в современной Европе никогда не было. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности, трансляция которого велась на официальном канале организации. Согласно замечанию дипломата, власти Киева взяли курс на уничтожение канонической Украинской православной церкви, навязывая искусственно созданную пять лет назад раскольническую церковь, которая покорна властям. В середине октября 2018 года Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви в стране. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали подобное решение расколом и разорвали общение с патриархатом. Президент России Владимир Путин еще пять лет назад назвал «уму непостижимым» происходящее с православием на Украине. Согласно мнению российского лидера, новая Украинская православная церковь стала в значительной степени зависеть от Константинополя и «подсказок Вашингтона». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за действий киевского режима в отношении Украинской православной церкви страна оказалась на пороге межконфессионального конфликта, подобного которому в современной Европе никогда не было. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Очередным направлением репрессивной политики Киева стала война с канонической Украинской православной церковью. Украина оказалась на пороге масштабного межконфессионального конфликта, которого история современной Европы еще не видела», — заявил Небензя на заседании Совета Безопасности, трансляция которого велась на официальном канале организации. Согласно замечанию дипломата, власти Киева взяли курс на уничтожение канонической Украинской православной церкви, навязывая искусственно созданную пять лет назад раскольническую церковь, которая покорна властям. В середине октября 2018 года Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии неканонической церкви в стране. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали подобное решение расколом и разорвали общение с патриархатом. Президент России Владимир Путин еще пять лет назад назвал «уму непостижимым» происходящее с православием на Украине. Согласно мнению российского лидера, новая Украинская православная церковь стала в значительной степени зависеть от Константинополя и «подсказок Вашингтона».