Newsweek: у Путина есть два пути к победе на Украине

Newsweek: перекрытие транспортных путей Украины приведет к быстрой победе России

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса, отмечал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У президента РФ Владимира Путина есть два сценария окончания конфликта на Украине — быстрая победа России после перекрытия транспортных путей или постепенное окружение восточных украинских территорий. Об этом заявил украинский депутат Егор Черниев.

«Его первый вариант — быстрая и полная победа России и капитуляция Украины. <…> В этом сценарии Россия может „нанести удар по некоторым целям“ в Западной Украине, чтобы перекрыть транспортные пути, соединяющие Украину с большей частью Европы. <…> Путин может пойти по „более длинному“ пути к победе, который потребует [окружения российскими солдатами] на востоке Украины», — приводятся слова Егора Черниева в материале американского журнала Newsweek. С этим утверждением украинского депутата согласился Сет Джонс, директор программы международной безопасности и проекта транснациональных угроз в Центре стратегических и международных исследований.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается только в защите мирного населения Донбасса. По мнению российского главы государства, ликвидация антироссийского анклава — это также цель СВО. Также с 5 октября в результате добровольных референдумов на освобожденных территориях в состав России вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, пишет РАПСИ. В Кремле уточняли, что итогом СВО должен стать долгосрочный мир, сообщает Life .