В Нижневартовске в полном объеме возобновили подачу тепла после аварии на газопроводе

В нижневартовские квартиры вернулось тепло Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Нижневартовска (ХМАО) сообщили о возобновлении работы котельных после завершения ремонта газопровода. Как сообщили в официальном telegram-канале мэрии, устранить утечку сотрудникам «Нижневартовскгаза» удалось в 00:30 18 января.

«Сегодня ночью сотрудники „Нижневартовскгаз“ завершили ремонтно-восстановительные работы на газопроводе, в 00:30 его начали заполнять газом. В это же время котельные 3-А, 8, 8-A, 8-Б и котельная „Нижневартовскстройдетали“ начали подготовку к приему газа и возобновлению работы», — указано в сообщении.

В мэрии рекомендовали по всем вопросам, вопросам, связанным с подачей тепла и горячей воды, обращаться управляющие компании. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Управления теплоснабжения Нижневартовска», к 4 часам утра все котельные набрали необходимую мощность. «Тепло и горячая вода поступают в жилые дома в полном объеме», — добавили в УТС.

Ранее URA.RU писало о заявлении директора компании «Горэлектросеть» Алексея Елина, который сообщил, что ресурсники не допустят разморозки города из-за повреждения газопровода. По его словам, повторение ситуации с Мегионом в Нижневартовске невозможно из-за закольцованной схемы теплосетей.