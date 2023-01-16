Коммунальщики Нижневартовска заявили, что не допустят разморозки города из-за утечки на газопроводе

В Нижневартовске пообещали не допустить повторения коммунального ЧП Мегиона Фото: Василий Гришин © URA.RU

В Нижневартовске представители энергокомпании «Горэлектросеть» заявили, что не допустят разморозки города из-за повреждения газопровода. Директор «Управления теплоснабжения Нижневартовска» Алексей Елин отметил, что повторения ЧП в Мегионе, где без отопления остались несколько микрорайонов, не произойдет, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас все сети закольцованы, это позволяет перераспределить нагрузку с одной котельной на другую. Возможно снижение параметров отопления и горячего водоснабжения, но разморозки города мы не допустим», — заявил Елин.

По словам специалистов УТС, компания может в течение 5 суток поддерживать теплоснабжение города на резервных запасах топлива. «Резервы есть во всех городских котельных, кроме котельной компании „Стройдеталь“, которая обслуживает два микрорайона. В прошлом году мы построили новые теплотрассы и закольцевали их с сетями „Стройдетали“. Такое решение позволило обеспечить абонентов источником резервного питания на подобный случай», — добавил Елин.

Ранее URA.RU писало о сроках устранения утечки на газопроводе. Мэрия Нижневартовска со ссылкой на «Нижневартовскгаз» отметила, что работы должны завершить до конца дня 17 января.