16 января 2023

Коммунальщики Нижневартовска заявили, что не допустят разморозки города из-за утечки на газопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, батарея
В Нижневартовске пообещали не допустить повторения коммунального ЧП Мегиона Фото:

В Нижневартовске представители энергокомпании «Горэлектросеть» заявили, что не допустят разморозки города из-за повреждения газопровода. Директор «Управления теплоснабжения Нижневартовска» Алексей Елин отметил, что повторения ЧП в Мегионе, где без отопления остались несколько микрорайонов, не произойдет, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«У нас все сети закольцованы, это позволяет перераспределить нагрузку с одной котельной на другую. Возможно снижение параметров отопления и горячего водоснабжения, но разморозки города мы не допустим», — заявил Елин.

По словам специалистов УТС, компания может в течение 5 суток поддерживать теплоснабжение города на резервных запасах топлива. «Резервы есть во всех городских котельных, кроме котельной компании „Стройдеталь“, которая обслуживает два микрорайона. В прошлом году мы построили новые теплотрассы и закольцевали их с сетями „Стройдетали“. Такое решение позволило обеспечить абонентов источником резервного питания на подобный случай», — добавил Елин.

Ранее URA.RU писало о сроках устранения утечки на газопроводе. Мэрия Нижневартовска со ссылкой на «Нижневартовскгаз» отметила, что работы должны завершить до конца дня 17 января.

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В Нижневартовске представители энергокомпании «Горэлектросеть» заявили, что не допустят разморозки города из-за повреждения газопровода. Директор «Управления теплоснабжения Нижневартовска» Алексей Елин отметил, что повторения ЧП в Мегионе, где без отопления остались несколько микрорайонов, не произойдет, передает корреспондент URA.RU с места событий. «У нас все сети закольцованы, это позволяет перераспределить нагрузку с одной котельной на другую. Возможно снижение параметров отопления и горячего водоснабжения, но разморозки города мы не допустим», — заявил Елин. По словам специалистов УТС, компания может в течение 5 суток поддерживать теплоснабжение города на резервных запасах топлива. «Резервы есть во всех городских котельных, кроме котельной компании „Стройдеталь“, которая обслуживает два микрорайона. В прошлом году мы построили новые теплотрассы и закольцевали их с сетями „Стройдетали“. Такое решение позволило обеспечить абонентов источником резервного питания на подобный случай», — добавил Елин. Ранее URA.RU писало о сроках устранения утечки на газопроводе. Мэрия Нижневартовска со ссылкой на «Нижневартовскгаз» отметила, что работы должны завершить до конца дня 17 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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