19 декабря 2022

Уроженец Челябинска перепутал 150 тысяч рублей с 1,5 млн при выигрыше в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейный билет
Мужчина купил билет с крупным выигрышем Фото:

Уроженец Челябинска Александр К. выиграл в моментальной лотерее 1,5 млн рублей. По словам победителя, сначала он подумал, что приз составляет 150 тысяч рублей, но потом понял, что ошибается.

«Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером!», — цитирует Александра пресс-служба «Столото».

На выигранные деньги мужчина планирует избавиться от кредитов. Оставшиеся средства он пустит на развитие бизнеса по транспортировке.

Мужчина уже пару лет не живет в Челябинске. Вместе с женой он перебрался в Санкт-Петербург, где и стал обладателями счастливого билета.

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Уроженец Челябинска Александр К. выиграл в моментальной лотерее 1,5 млн рублей. По словам победителя, сначала он подумал, что приз составляет 150 тысяч рублей, но потом понял, что ошибается. «Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером!», — цитирует Александра пресс-служба «Столото». На выигранные деньги мужчина планирует избавиться от кредитов. Оставшиеся средства он пустит на развитие бизнеса по транспортировке. Мужчина уже пару лет не живет в Челябинске. Вместе с женой он перебрался в Санкт-Петербург, где и стал обладателями счастливого билета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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