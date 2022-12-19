Уроженец Челябинска перепутал 150 тысяч рублей с 1,5 млн при выигрыше в лотерею

20 декабря 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Мужчина купил билет с крупным выигрышем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец Челябинска Александр К. выиграл в моментальной лотерее 1,5 млн рублей. По словам победителя, сначала он подумал, что приз составляет 150 тысяч рублей, но потом понял, что ошибается. «Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером!», — цитирует Александра пресс-служба «Столото». На выигранные деньги мужчина планирует избавиться от кредитов. Оставшиеся средства он пустит на развитие бизнеса по транспортировке. Мужчина уже пару лет не живет в Челябинске. Вместе с женой он перебрался в Санкт-Петербург, где и стал обладателями счастливого билета.

Уроженец Челябинска Александр К. выиграл в моментальной лотерее 1,5 млн рублей. По словам победителя, сначала он подумал, что приз составляет 150 тысяч рублей, но потом понял, что ошибается. «Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером!», — цитирует Александра пресс-служба «Столото». На выигранные деньги мужчина планирует избавиться от кредитов. Оставшиеся средства он пустит на развитие бизнеса по транспортировке. Мужчина уже пару лет не живет в Челябинске. Вместе с женой он перебрался в Санкт-Петербург, где и стал обладателями счастливого билета.