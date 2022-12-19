Уроженец Челябинска перепутал 150 тысяч рублей с 1,5 млн при выигрыше в лотерею

Мужчина купил билет с крупным выигрышем
Уроженец Челябинска Александр К. выиграл в моментальной лотерее 1,5 млн рублей. По словам победителя, сначала он подумал, что приз составляет 150 тысяч рублей, но потом понял, что ошибается.
«Мы прыгали от счастья! Я визуализировал этот момент, представлял, как становлюсь лотерейным миллионером!», — цитирует Александра пресс-служба «Столото».
На выигранные деньги мужчина планирует избавиться от кредитов. Оставшиеся средства он пустит на развитие бизнеса по транспортировке.
Мужчина уже пару лет не живет в Челябинске. Вместе с женой он перебрался в Санкт-Петербург, где и стал обладателями счастливого билета.
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