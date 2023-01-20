Прокуратура засудила пермское предприятие, загрязняющее реку

Прокуроры вышли с иском против пермской компании Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Прокуратура Пермского края выиграла в суде дело против березниковского МУП «Водоканал», которое сливало в реку канализационные стоки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«МУП „Водоканал“ сбрасывало неочищенные канализационные стоки в реку Большая Гремячая, чем причинило ущерб на сумму более 380 тысяч рублей. Прокуратура выдала предприятию представление, которое было исполнено, но при этом не было принято никаких действий для предотвращения подобных случаев. Губахинский городской суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск ведомства. Компания будет обязана предпринять меры, разработанные прокуратурой», — сообщили в прокуратуре.

Роспотребнадзор Пермского края также заметил в деятельности предприятия нарушение. Должностное лицо МУП «Водоканал» оштрафовано на 10 тысяч рублей.