В Екатеринбурге пенсионерка сломала ногу из-за гололеда. Видео

22 января 2023 в 04:46 Размер текста - 17 +

Пенсионерка сломала ногу, поскользнувшись на улице Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Кроме этого, еще трое человек попали в больницу из-за гололеда возле этого дома, сообщили очевидцы в соцсети. «Моя 85-летняя бабушка сломала шейку бедра. Также еще одна пенсионерка, поскользнувшись, сломала ногу и теперь лежит в больнице, сейчас ей предлагают делать операцию», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, всего с травмами в больницу обратилось четыре человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Октябрьского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU передавало слова травматолога-ортопеда Юрия Коромыслова, как избежать травм при падении в гололед. По мнению врача, нужно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие при ходьбе.

В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Кроме этого, еще трое человек попали в больницу из-за гололеда возле этого дома, сообщили очевидцы в соцсети. «Моя 85-летняя бабушка сломала шейку бедра. Также еще одна пенсионерка, поскользнувшись, сломала ногу и теперь лежит в больнице, сейчас ей предлагают делать операцию», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, всего с травмами в больницу обратилось четыре человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Октябрьского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU передавало слова травматолога-ортопеда Юрия Коромыслова, как избежать травм при падении в гололед. По мнению врача, нужно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие при ходьбе.