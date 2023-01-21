21 января 2023
20 января 2023

В Екатеринбурге пенсионерка сломала ногу из-за гололеда. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Екатеринбург, гололед
Пенсионерка сломала ногу, поскользнувшись на улице Фото:

В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Кроме этого, еще трое человек попали в больницу из-за гололеда возле этого дома, сообщили очевидцы в соцсети.

«Моя 85-летняя бабушка сломала шейку бедра. Также еще одна пенсионерка, поскользнувшись, сломала ногу и теперь лежит в больнице, сейчас ей предлагают делать операцию», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, всего с травмами в больницу обратилось четыре человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Октябрьского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU передавало слова травматолога-ортопеда Юрия Коромыслова, как избежать травм при падении в гололед. По мнению врача, нужно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие при ходьбе.

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В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись возле дома на улице Латвийская, 10. Кроме этого, еще трое человек попали в больницу из-за гололеда возле этого дома, сообщили очевидцы в соцсети. «Моя 85-летняя бабушка сломала шейку бедра. Также еще одна пенсионерка, поскользнувшись, сломала ногу и теперь лежит в больнице, сейчас ей предлагают делать операцию», — рассказала екатеринбурженка в сообществе «ZLOY_EKB-Злой Екатеринбуржец|ЕКАТЕРИНБУРГ» в соцсети «ВКонтакте». По словам женщины, всего с травмами в больницу обратилось четыре человека. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу администрации Октябрьского района Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU передавало слова травматолога-ортопеда Юрия Коромыслова, как избежать травм при падении в гололед. По мнению врача, нужно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие при ходьбе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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