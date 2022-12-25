Врач рассказал, как избежать травм при падении в гололед

Травматолог Коромыслов: чтобы избежать травм при падении на льду, нужно напрячь мышцы

26 декабря 2022 в 04:57 Размер текста - 17 +

Во время прогулки в гололед важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы не получить ушибов и переломов при падении на льду, необходимо сгруппироваться и напрячь мышцы. Во время прогулки в гололед важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие. Об этом рассказал врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов. «Следует прижать подбородок к груди, что даст возможность не удариться затылком об лед. Нужно сгруппироваться — втяните голову, прижмите локти к корпусу, согните колени. Не стоит выставлять прямые руки вперед — вы можете сломать кости предплечья или кисти», — сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на Коромыслова. Также врач посоветовал держать руки полусогнутыми и постараться упасть набок. После падения важно прислушаться к своим ощущениям. При сильной боли необходимо попросить о помощи. Дома на место ушиба можно приложить холод и придать поврежденной конечности спокойное положение. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал, что за травмы во время гололедицы или падения с крыш многоквартирных домов снега можно получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Он уточнил, что факт причинения вреда обязательно нужно зафиксировать.

Чтобы не получить ушибов и переломов при падении на льду, необходимо сгруппироваться и напрячь мышцы. Во время прогулки в гололед важно выбирать обувь с нескользкой подошвой и сохранять равновесие. Об этом рассказал врач травматолог-ортопед Юрий Коромыслов. «Следует прижать подбородок к груди, что даст возможность не удариться затылком об лед. Нужно сгруппироваться — втяните голову, прижмите локти к корпусу, согните колени. Не стоит выставлять прямые руки вперед — вы можете сломать кости предплечья или кисти», — сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на Коромыслова. Также врач посоветовал держать руки полусогнутыми и постараться упасть набок. После падения важно прислушаться к своим ощущениям. При сильной боли необходимо попросить о помощи. Дома на место ушиба можно приложить холод и придать поврежденной конечности спокойное положение. Ранее юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев рассказал, что за травмы во время гололедицы или падения с крыш многоквартирных домов снега можно получить компенсацию в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Он уточнил, что факт причинения вреда обязательно нужно зафиксировать.