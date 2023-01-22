22 января 2023
21 января 2023

В ХМАО предлагают поменять кафе на автомобиль. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фуд-молл территории проекта парка
В ХМАО небольшое кафе можно купить за 600 тыс. рублей или обменять на автомобиль Фото:

Житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей, также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль. Объявление о продаже или обмене опубликовано на платформе Avito.

«Продам небольшое заведение по адресу Ханты-Мансийск, улица Коминтерна 28А, подойдет для любой тематики. [Возможен] обмен на автомобиль, с доплатой в разные стороны», — написал продавец на сайте Avito.

Как следует из объявления, само помещение кафе находится в аренде. В стоимость продажи входит мебель и оборудование.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается лаунж-бар. Заведение оборудовано современной стереосистемой и уютной посадочной зоной.

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Житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей, также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль. Объявление о продаже или обмене опубликовано на платформе Avito. «Продам небольшое заведение по адресу Ханты-Мансийск, улица Коминтерна 28А, подойдет для любой тематики. [Возможен] обмен на автомобиль, с доплатой в разные стороны», — написал продавец на сайте Avito. Как следует из объявления, само помещение кафе находится в аренде. В стоимость продажи входит мебель и оборудование. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается лаунж-бар. Заведение оборудовано современной стереосистемой и уютной посадочной зоной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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