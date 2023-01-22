Житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей, также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль. Объявление о продаже или обмене опубликовано на платформе Avito.
«Продам небольшое заведение по адресу Ханты-Мансийск, улица Коминтерна 28А, подойдет для любой тематики. [Возможен] обмен на автомобиль, с доплатой в разные стороны», — написал продавец на сайте Avito.
Как следует из объявления, само помещение кафе находится в аренде. В стоимость продажи входит мебель и оборудование.
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается лаунж-бар. Заведение оборудовано современной стереосистемой и уютной посадочной зоной.
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