В ХМАО предлагают поменять кафе на автомобиль. Фото

23 января 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО небольшое кафе можно купить за 600 тыс. рублей или обменять на автомобиль Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей, также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль. Объявление о продаже или обмене опубликовано на платформе Avito. «Продам небольшое заведение по адресу Ханты-Мансийск, улица Коминтерна 28А, подойдет для любой тематики. [Возможен] обмен на автомобиль, с доплатой в разные стороны», — написал продавец на сайте Avito. Как следует из объявления, само помещение кафе находится в аренде. В стоимость продажи входит мебель и оборудование. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается лаунж-бар. Заведение оборудовано современной стереосистемой и уютной посадочной зоной.

Житель Ханты-Мансийска продает небольшое кафе в центре города за 600 тысяч рублей, также он рассматривает возможность обмена заведения на автомобиль. Объявление о продаже или обмене опубликовано на платформе Avito. «Продам небольшое заведение по адресу Ханты-Мансийск, улица Коминтерна 28А, подойдет для любой тематики. [Возможен] обмен на автомобиль, с доплатой в разные стороны», — написал продавец на сайте Avito. Как следует из объявления, само помещение кафе находится в аренде. В стоимость продажи входит мебель и оборудование. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске продается лаунж-бар. Заведение оборудовано современной стереосистемой и уютной посадочной зоной.