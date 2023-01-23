Пермяки вернули 500 тысяч рублей переплаты за отопление

Пермяки платили за отопление по другому тарифу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители трех многоквартирных домов в Березниках (Пермский край) вернули 500 тысяч рублей, которые они переплатили за отопление. Компенсации жителям города удалось добиться после обращений и жалоб в краевую инспекцию госжилнадзора на «Т Плюс», сообщается на сайте ИГЖН Пермского края.

«ПАО „Т Плюс“ отчиталось перед Инспекцией о произведенных перерасчетах, представив документы, подтверждающие устранение нарушений. В результате жителям указанных домов вернули 527 765,04 рублей», — говорится на сайте.

Организация начисляла плату пермякам по нормативу потребления домов со стенами из дерева. Это выходило для жителей сильно дороже, чем плата за отопления в панельных и блочных домах, в которых живут березниковцы. Инспекция потребовала от «Т Плюс» вернуть жильцам переплату.