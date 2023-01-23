Пермяки вернули 500 тысяч рублей переплаты за отопление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, калькулятор, деньги, расчет, платежка жкх, счета за оплату, квитанции об оплате
Пермяки платили за отопление по другому тарифу Фото:

Жители трех многоквартирных домов в Березниках (Пермский край) вернули 500 тысяч рублей, которые они переплатили за отопление. Компенсации жителям города удалось добиться после обращений и жалоб в краевую инспекцию госжилнадзора на «Т Плюс», сообщается на сайте ИГЖН Пермского края.

«ПАО „Т Плюс“ отчиталось перед Инспекцией о произведенных перерасчетах, представив документы, подтверждающие устранение нарушений. В результате жителям указанных домов вернули 527 765,04 рублей», — говорится на сайте.

Организация начисляла плату пермякам по нормативу потребления домов со стенами из дерева. Это выходило для жителей сильно дороже, чем плата за отопления в панельных и блочных домах, в которых живут березниковцы. Инспекция потребовала от «Т Плюс» вернуть жильцам переплату.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Жители трех многоквартирных домов в Березниках (Пермский край) вернули 500 тысяч рублей, которые они переплатили за отопление. Компенсации жителям города удалось добиться после обращений и жалоб в краевую инспекцию госжилнадзора на «Т Плюс», сообщается на сайте ИГЖН Пермского края. «ПАО „Т Плюс“ отчиталось перед Инспекцией о произведенных перерасчетах, представив документы, подтверждающие устранение нарушений. В результате жителям указанных домов вернули 527 765,04 рублей», — говорится на сайте. Организация начисляла плату пермякам по нормативу потребления домов со стенами из дерева. Это выходило для жителей сильно дороже, чем плата за отопления в панельных и блочных домах, в которых живут березниковцы. Инспекция потребовала от «Т Плюс» вернуть жильцам переплату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...