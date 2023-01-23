23 января 2023

В Ленинском районе Челябинска продают землю под строительство нового завода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки в заозерном. Курган, строительная площадка, заозерный, стройка, стройка школы
Продавец просит за участок 44 млн рублей Фото:

В Ленинском районе Челябинска продается земля под строительство нового завода. Стоимость участка площадью 7,41 га составляет 44,5 миллиона рублей, говорится в объявлении на популярном сайте.

«Участок расположен в Челябинске в Ленинском районе недалеко от Копейского шоссе. Земли предназначены под расположение завода, производства», — говорится на сайте «Авито».

Ранее в Челябинске в районе улицы Чичерина на продажу выставили земельный участок под строительство торгового центра. Земельный участок находится в аренде. Продавец просит за него 150 миллионов рублей. Проект разрешает увеличить площадь застройки до 5 тысяч квадратных метров.

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В Ленинском районе Челябинска продается земля под строительство нового завода. Стоимость участка площадью 7,41 га составляет 44,5 миллиона рублей, говорится в объявлении на популярном сайте. «Участок расположен в Челябинске в Ленинском районе недалеко от Копейского шоссе. Земли предназначены под расположение завода, производства», — говорится на сайте «Авито». Ранее в Челябинске в районе улицы Чичерина на продажу выставили земельный участок под строительство торгового центра. Земельный участок находится в аренде. Продавец просит за него 150 миллионов рублей. Проект разрешает увеличить площадь застройки до 5 тысяч квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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