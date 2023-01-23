Продавец просит за участок 44 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска продается земля под строительство нового завода. Стоимость участка площадью 7,41 га составляет 44,5 миллиона рублей, говорится в объявлении на популярном сайте.

«Участок расположен в Челябинске в Ленинском районе недалеко от Копейского шоссе. Земли предназначены под расположение завода, производства», — говорится на сайте «Авито».

Ранее в Челябинске в районе улицы Чичерина на продажу выставили земельный участок под строительство торгового центра. Земельный участок находится в аренде. Продавец просит за него 150 миллионов рублей. Проект разрешает увеличить площадь застройки до 5 тысяч квадратных метров.