В Челябинске продается земля под строительство торгового центра

11 октября 2022 в 05:42 Размер текста - 17 +

На этом участке можно построить ТРК (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска, в районе улицы Чичерина, продается земельный участок под строительство торгового центра. Стоимость земли составляет 150 млн рублей. «Проектом предусмотрено строительство торгового центра на отличном перекрестке в спальном районе Челябинска. Сформированный жилой массив, высокая плотность населения. Стадия — разрешение на строительство. Земельный участок в аренде. Проект возможно скорректировать, увеличив площадь застройки до 5000 кв.м» — сказано на сайте объявлений «Авито». Также в объявлении указано, что по будущему объекту проведен предброкеридж, то есть изучение и анализ реального спроса на имеющийся коммерческий объект, оценка готовности и желания его занять. По его итогам, по словам продавца, на 70% площадей можно заключить предварительные договоры аренды. Фактический адрес и прочие подробности продавец готов предоставить по запросу. Ранее не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска под торгово-развлекательные комплексы, которые проводила мэрия. Не было подано ни одной заявки.

На северо-западе Челябинска, в районе улицы Чичерина, продается земельный участок под строительство торгового центра. Стоимость земли составляет 150 млн рублей. «Проектом предусмотрено строительство торгового центра на отличном перекрестке в спальном районе Челябинска. Сформированный жилой массив, высокая плотность населения. Стадия — разрешение на строительство. Земельный участок в аренде. Проект возможно скорректировать, увеличив площадь застройки до 5000 кв.м» — сказано на сайте объявлений «Авито». Также в объявлении указано, что по будущему объекту проведен предброкеридж, то есть изучение и анализ реального спроса на имеющийся коммерческий объект, оценка готовности и желания его занять. По его итогам, по словам продавца, на 70% площадей можно заключить предварительные договоры аренды. Фактический адрес и прочие подробности продавец готов предоставить по запросу. Ранее не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска под торгово-развлекательные комплексы, которые проводила мэрия. Не было подано ни одной заявки.