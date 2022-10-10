10 октября 2022

В Челябинске продается земля под строительство торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на стройке детских садов. Челябинск , стройка, кран подъемный
На этом участке можно построить ТРК (фото из архива) Фото:

На северо-западе Челябинска, в районе улицы Чичерина, продается земельный участок под строительство торгового центра. Стоимость земли составляет 150 млн рублей.

«Проектом предусмотрено строительство торгового центра на отличном перекрестке в спальном районе Челябинска. Сформированный жилой массив, высокая плотность населения. Стадия — разрешение на строительство. Земельный участок в аренде. Проект возможно скорректировать, увеличив площадь застройки до 5000 кв.м» — сказано на сайте объявлений «Авито».

Также в объявлении указано, что по будущему объекту проведен предброкеридж, то есть изучение и анализ реального спроса на имеющийся коммерческий объект, оценка готовности и желания его занять. По его итогам, по словам продавца, на 70% площадей можно заключить предварительные договоры аренды. Фактический адрес и прочие подробности продавец готов предоставить по запросу.

Ранее не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска под торгово-развлекательные комплексы, которые проводила мэрия. Не было подано ни одной заявки.

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На северо-западе Челябинска, в районе улицы Чичерина, продается земельный участок под строительство торгового центра. Стоимость земли составляет 150 млн рублей. «Проектом предусмотрено строительство торгового центра на отличном перекрестке в спальном районе Челябинска. Сформированный жилой массив, высокая плотность населения. Стадия — разрешение на строительство. Земельный участок в аренде. Проект возможно скорректировать, увеличив площадь застройки до 5000 кв.м» — сказано на сайте объявлений «Авито». Также в объявлении указано, что по будущему объекту проведен предброкеридж, то есть изучение и анализ реального спроса на имеющийся коммерческий объект, оценка готовности и желания его занять. По его итогам, по словам продавца, на 70% площадей можно заключить предварительные договоры аренды. Фактический адрес и прочие подробности продавец готов предоставить по запросу. Ранее не состоялись торги по двум участкам в Ленинском районе Челябинска под торгово-развлекательные комплексы, которые проводила мэрия. Не было подано ни одной заявки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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