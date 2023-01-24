Вице-премьер похвастался пермским научно-образовательным центром

25 января 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Чернышенко: технологии НОЦ мирового уровня в регионах уже дошли до рынка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Технологии научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, в том числе «Рациональное недропользование» в Перми, уже дошли до рынка. Это практический пример синергии науки, вузов и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время образовательного брифинга. «Динамично развивать научно-технологическую сферу нельзя без объединения усилий всех участников — науки, вузов и бизнеса. Ярким практическим примером такой синергии можно считать научно-образовательные центры мирового уровня. В субъектах РФ действуют уже 15 таких НОЦов. Они работают по 65 научным направлениям, и сегодня мы видим, какие технологии уже дошли до рынка. На данный момент в их число входят „Инновационные решения в АПК“ в Белгородской области, „Кузбасс“ в Кемерово, „Техноплатформа 2035“ в Нижегородской области и „Рациональное недропользование“ в Пермском крае», — сказал Чернышенко на брифинге журналистам. Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов считает, что развитие научных центров в регионах — одна из ключевых причин, почему выпускники остаются в своем крае или области. Заявление также прозвучало на брифинге. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что с 2020 по 2022 гг. почти во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджет. По его словам, в 85 региональных вузах за последние 2 года число бюджетных мест увеличилось более чем на 20%. По мнению главы ведомства, на сегодня наблюдается «феномен развития регионального образования», потому как, увеличив бюджетный прием, университеты удержали и нарастили «даже численность платных студентов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Технологии научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, в том числе «Рациональное недропользование» в Перми, уже дошли до рынка. Это практический пример синергии науки, вузов и бизнеса, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время образовательного брифинга. «Динамично развивать научно-технологическую сферу нельзя без объединения усилий всех участников — науки, вузов и бизнеса. Ярким практическим примером такой синергии можно считать научно-образовательные центры мирового уровня. В субъектах РФ действуют уже 15 таких НОЦов. Они работают по 65 научным направлениям, и сегодня мы видим, какие технологии уже дошли до рынка. На данный момент в их число входят „Инновационные решения в АПК“ в Белгородской области, „Кузбасс“ в Кемерово, „Техноплатформа 2035“ в Нижегородской области и „Рациональное недропользование“ в Пермском крае», — сказал Чернышенко на брифинге журналистам. Заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов считает, что развитие научных центров в регионах — одна из ключевых причин, почему выпускники остаются в своем крае или области. Заявление также прозвучало на брифинге. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что с 2020 по 2022 гг. почти во всех регионах произошел рост зачислений студентов на бюджет. По его словам, в 85 региональных вузах за последние 2 года число бюджетных мест увеличилось более чем на 20%. По мнению главы ведомства, на сегодня наблюдается «феномен развития регионального образования», потому как, увеличив бюджетный прием, университеты удержали и нарастили «даже численность платных студентов».