Пермские власти дошли до Верховного суда из-за новостройки, которую критиковал Махонин

25 января 2023 в 14:39 Размер текста - 17 +

Стройка на Горького, которую критиковал губернатор, началась в 2021 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермские власти дошли до Верховного суда РФ из-за скандальной новостройки в краевом центре, которую критиковал губернатор Дмитрий Махонин. Речь идет о доме №86, который возводится на улице Максима Горького. С кассационными жалобами в суд обратились краевое министерство строительства и архитектуры и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Как следует из картотеки суда, обе жалобы были поданы в ВС РФ еще в конце декабря 2022 года. Чиновники оспаривают представление прокуратуры Пермского края от 21.09.2021 года, касающееся указанной стройки. Участниками судебных разбирательств также являются организации, имеющие непосредственное отношение к строительству высотки: ООО «СЗ «Максима Горького, 86», ООО «Сарко» и ТСЖ «Форма-5». Возведение дома началось в 2021 году, однако стройка стала предметом критики со стороны губернатора Махонина. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». После этого минстроительства Прикамья потребовало от мэрии отозвать разрешение на строительство дома. Однако застройщик посчитал претензии чиновников необоснованными и пожаловался в прокуратуру. В итоге споры минстроя с прокуратурой и предпринимателями перешли в судебную плоскость, а министерству строительства указали на неправоту чиновников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские власти дошли до Верховного суда РФ из-за скандальной новостройки в краевом центре, которую критиковал губернатор Дмитрий Махонин. Речь идет о доме №86, который возводится на улице Максима Горького. С кассационными жалобами в суд обратились краевое министерство строительства и архитектуры и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми. Как следует из картотеки суда, обе жалобы были поданы в ВС РФ еще в конце декабря 2022 года. Чиновники оспаривают представление прокуратуры Пермского края от 21.09.2021 года, касающееся указанной стройки. Участниками судебных разбирательств также являются организации, имеющие непосредственное отношение к строительству высотки: ООО «СЗ «Максима Горького, 86», ООО «Сарко» и ТСЖ «Форма-5». Возведение дома началось в 2021 году, однако стройка стала предметом критики со стороны губернатора Махонина. Он назвал сотрудников департамента градостроительства и архитектуры мэрии, которые разрешили повысить этажность дома, «опухшими от наглости». После этого минстроительства Прикамья потребовало от мэрии отозвать разрешение на строительство дома. Однако застройщик посчитал претензии чиновников необоснованными и пожаловался в прокуратуру. В итоге споры минстроя с прокуратурой и предпринимателями перешли в судебную плоскость, а министерству строительства указали на неправоту чиновников.