Сургутянка второй раз через суд обязала мэрию чистить дороги в дачном кооперативе

26 января 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Для решения вопроса с дорогами на дачах нужны большие вливания Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Сургута (ХМАО) дважды доказала в суде, что мэрия обязана чистить дороги в обанкротившемся дачном кооперативе «Виктория». Это выяснили журналисты URA.RU, пообщавшись со сторонами судебного разбирательства. После процедуры банкротства дачного кооператива «Виктория» жительница Сургута Елена Баранова выиграла суд с администрацией, обязав чиновников взять на обслуживание дороги и обеспечить безопасный проезд на дачи, которые находятся на территории города. Администрация запросила отсрочку, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете, и служители Фемиды поддержали в этом чиновников. Баранова не согласилась и обжаловала это решение, требуя администрацию чистить снег на дачах. «Мэрия запросила отсрочку на обслуживание дорог. Но апелляционный суд отменил ее по пункту чистки дорог и проездов. На остальное, а это планирование дорожной сети, отсрочка действует, но чистить снег они обязаны. Решение суда уже вступило в законную силу, но снег так и не чистят», — сообщила Баранова. В мэрии журналисту URA.RU заявили, что чистить дороги не могут, потому что в кооперативе их нет. «На территории бывшего дачного кооператива „Виктория“ дороги, соответствующие установленным критериям действующего законодательства, отсутствуют. Есть только грунтовые проезды, содержание которых не может выполняться, так как это не линейный объект, построенный по проекту и имеющий твердое покрытие», — сообщили в администрации. В планах мэрии — провести межевание территории бывшего кооператива «Виктория» и начать проектирование будущих проездов. А между тем юридическая служба администрации готовит кассационную жалобу из-за решения апелляционного суда. Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил мэрии Сургута не убирать снег возле дач. Администрация через суд добилась отсрочки по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в обанкротившемся дачном кооперативе «Виктория». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Сургута (ХМАО) дважды доказала в суде, что мэрия обязана чистить дороги в обанкротившемся дачном кооперативе «Виктория». Это выяснили журналисты URA.RU, пообщавшись со сторонами судебного разбирательства. После процедуры банкротства дачного кооператива «Виктория» жительница Сургута Елена Баранова выиграла суд с администрацией, обязав чиновников взять на обслуживание дороги и обеспечить безопасный проезд на дачи, которые находятся на территории города. Администрация запросила отсрочку, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете, и служители Фемиды поддержали в этом чиновников. Баранова не согласилась и обжаловала это решение, требуя администрацию чистить снег на дачах. «Мэрия запросила отсрочку на обслуживание дорог. Но апелляционный суд отменил ее по пункту чистки дорог и проездов. На остальное, а это планирование дорожной сети, отсрочка действует, но чистить снег они обязаны. Решение суда уже вступило в законную силу, но снег так и не чистят», — сообщила Баранова. В мэрии журналисту URA.RU заявили, что чистить дороги не могут, потому что в кооперативе их нет. «На территории бывшего дачного кооператива „Виктория“ дороги, соответствующие установленным критериям действующего законодательства, отсутствуют. Есть только грунтовые проезды, содержание которых не может выполняться, так как это не линейный объект, построенный по проекту и имеющий твердое покрытие», — сообщили в администрации. В планах мэрии — провести межевание территории бывшего кооператива «Виктория» и начать проектирование будущих проездов. А между тем юридическая служба администрации готовит кассационную жалобу из-за решения апелляционного суда. Ранее URA.RU сообщало, что суд разрешил мэрии Сургута не убирать снег возле дач. Администрация через суд добилась отсрочки по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в обанкротившемся дачном кооперативе «Виктория».