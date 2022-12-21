Суд разрешил мэрии Сургута не убирать снег возле дач

Власти Сургута обещали найти деньги на обслуживание дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Сургута (ХМАО) через суд добились отсрочки по содержанию и обслуживанию автомобильных дорог в дачном кооперативе «Виктория». Год назад тот же суд обязал мэрию чистить снег. Об этом URA.RU сообщил житель города на условиях анонимности.

«Администрацию Сургута в 2021 году суд обязал взять на баланс и содержать автомобильные дороги в дачном кооперативе „Виктория“. Спустя год в мэрии заявили, что не могут обслуживать данные дороги, и обратились в суд за отсрочкой. Суд, рассмотрев обращение, согласился с отсрочкой. И мы на дачах опять должны самостоятельно решать вопрос с уборкой снега», — сообщил собеседник.

В администрации города журналисту URA.RU подтвердили, что взяли отсрочку на содержание дорог в дачном кооперативе. Суд освободил мэрию до мая 2023 года от уборки проездов, а до декабря — от ремонта проезжей части. При этом чиновники отметили, что к данным обстоятельствам привели объективные причины. «Для исполнения решения суда администрацией города проводились необходимые работы по обследованию территории ПСК № 26 „Виктория“, установлению фактического состояния проездов, их технических характеристик (длина и ширина проездов, их общая площадь). В настоящее время вносятся изменения в бюджет в части выделения соответствующих денежных средств», — сообщили в администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте садовод через суд заставил мэрию ремонтировать дороги на дачах. Администрация несколько лет не брала на баланс города содержание автомобильных дорог в дачном кооперативе «Виктория», и местный житель подал на чиновников в суд.