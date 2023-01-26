Школьнице из Нижнего Тагила, избившей сверстницу, грозит колония

Полиция изолировала школьницу на двое суток Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьница из Нижнего Тагила, которая ударила ногой по голове свою сверстницу, рискует попасть в колонию для несовершеннолетних, после того как видео с избиением попало в социальные сети. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Судьбу девочки решат на суде.

«За эти два дня [на которые задержана школьница] должно быть принято решение по возбуждению уголовного дела и дальнейшей судьбе девочки. Самый негативный сценарий – это воспитательная колония (тут и тот факт, что ребенок – рецидивист, на учете состояла, еще и унизительные обстоятельства этого избиения – в туалете). Второй сценарий – это помещение спецучилище, в случае, если комиссия по делам несовершеннолетних сможет доказать, что на нее негативно влияет именно социум: ближайшее окружение или родители, например», – сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что девочка уже достигла возраста, в котором может быть наказана по уголовному кодексу. В центре изоляции она находится временно – до назначения даты суда.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что девочку поместили во временный центр изоляции на двое суток. Ею займутся сотрудники полиции из отдела по делам несовершеннолетних, которые решат судьбу девочки.

Нападение на сверстницу в женском туалете школы Нижнего Тагила произошло 16 января, однако видео попало в соцсети только 25 января. Предположительно, конфликт начался после неудачных выражений в переписке между девочками.