Полицейские назвали новый мотив для драки школьниц в Нижнем Тагиле

Девочки в Нижнем Тагиле подрались из-за переписки в социальных сетях

По словам полицейских, инициатор драки не раз попадала в поле зрения силовиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одной из причин, которая стала поводом для драки в школьном туалете в Нижнем Тагиле, стала неудачная переписка девочек в социальных сетях. Ранее речь шла о том, что несовершеннолетние подрались из-за вейпа. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

«Потерпевшая учится в восьмом классе, а забияка — в седьмом классе школы № 33 Ленинского района Нижнего Тагила. По одной из отрабатываемых полицией версий, конфликт произошел после неудачной переписки в соцсетях, где одна из девочек имела неосторожность неудачно выразиться», — заявил полковник Горелых. Он также добавил, что инцидент произошел 16 января на перемене после пятого урока.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, подозреваемая воспитывается в неполной семье и ранее уже состояла на учете в ПДН. «Теперь ее вновь „возьмут на карандаш“. Ее мать уже принесла извинения и пострадавшей, и ее семье за произошедшее ЧП», — поделился представитель регионального МВД.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как в Нижнем Тагиле в школьном туалете девочка избила свою сверстницу, якобы из-за кражи вейпа. Нарушительница заставляла ровесницу целовать кроссовок, а затем пнула ее ногой в лицо. В настоящий момент полицейские проводят проверку по факту ЧП, к ней подключились региональный и федеральный следственные комитеты и прокуратура. Девочку, которая стала инициатором драки, задержали на 48 часов.