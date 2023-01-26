Идея Путина помогла пермским музеям и театрам заработать на молодежи

Программа «Пушкинская карта», идею которой ранее предложил президент РФ Владимир Путин, серьезно помогла учреждениям культуры Пермского края заработать. В 2022 году они смогли привлечь к себе молодых людей и повысить доход от программы в пять раз. Об этом министр культуры Прикамья Алла Платонова доложила губернатору Дмитрию Махонину.
«В 2022 году регион показал серьезный результат в работе с молодежной программой „Пушкинская карта“, поднявшись в федеральном рейтинге с 46 на 16 место. Учреждения культуры Пермского края заработали 133,3 млн руб. — в пять раз больше, чем в 2021 году», — сообщается по итогам встречи министра и губернатора на сайте регионального правительства.
Идея «Пушкинской карты» заключается в том, что молодежь от 14 до 22 лет при посещении театров, выставок, фестивалей расплачивается со специального счета, деньги на который поступают из федерального бюджета. Эту идею для привлечения молодых людей к культуре ранее подал президент Владимир Путин.
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Программа «Пушкинская карта», идею которой ранее предложил президент РФ Владимир Путин, серьезно помогла учреждениям культуры Пермского края заработать. В 2022 году они смогли привлечь к себе молодых людей и повысить доход от программы в пять раз. Об этом министр культуры Прикамья Алла Платонова доложила губернатору Дмитрию Махонину. «В 2022 году регион показал серьезный результат в работе с молодежной программой „Пушкинская карта“, поднявшись в федеральном рейтинге с 46 на 16 место. Учреждения культуры Пермского края заработали 133,3 млн руб. — в пять раз больше, чем в 2021 году», — сообщается по итогам встречи министра и губернатора на сайте регионального правительства. Идея «Пушкинской карты» заключается в том, что молодежь от 14 до 22 лет при посещении театров, выставок, фестивалей расплачивается со специального счета, деньги на который поступают из федерального бюджета. Эту идею для привлечения молодых людей к культуре ранее подал президент Владимир Путин.