Свердловский суд не дал освободиться полицейскому Латышу из Казахстана по кличке Киргиз

Михаил Латыш останется в колонии Екатерина Сычкова © URA.RU

Новосибирский полицейский Михаил Латыш по кличке Киргиз, приехавший в Россию из Казахстана, не смог выйти из колонии Свердловской области, куда был направлен за взятки. Силовик просил у суда назначить вместо заключения в колонии обязательные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановление оставлено без изменений по существу», – сообщили в пресс-службе. Латыш проведет остаток срока в колонии. Туда он направлен на восемь лет после того как, занимая должность в отделе по борьбе с организованной преступностью, помогал организаторам нелегального игорного бизнеса в Новосибирске.

Он предупреждал своих друзей из криминального мира о полицейских проверках. За каждое предупреждение он получал 100 тысяч рублей. В итоге Латышу, имевшему в преступном мире кличку Киргиз, удалось заработать на взятках почти полтора миллиона и получить в подарок телефон.

Силовик использовал прозвище, чтобы его нельзя было вычислить, а переписку с подельниками вел в мессенджере, где сообщения удалялись после прочтения. Когда Латыша поймали, он признался в коррупции и был уволен из МВД.