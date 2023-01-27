Свердловский суд не дал освободиться полицейскому Латышу из Казахстана по кличке Киргиз

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Михаил Латыш останется в колонии

Новосибирский полицейский Михаил Латыш по кличке Киргиз, приехавший в Россию из Казахстана, не смог выйти из колонии Свердловской области, куда был направлен за взятки. Силовик просил у суда назначить вместо заключения в колонии обязательные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Постановление оставлено без изменений по существу», – сообщили в пресс-службе. Латыш проведет остаток срока в колонии. Туда он направлен на восемь лет после того как, занимая должность в отделе по борьбе с организованной преступностью, помогал организаторам нелегального игорного бизнеса в Новосибирске.

Он предупреждал своих друзей из криминального мира о полицейских проверках. За каждое предупреждение он получал 100 тысяч рублей. В итоге Латышу, имевшему в преступном мире кличку Киргиз, удалось заработать на взятках почти полтора миллиона и получить в подарок телефон.

Силовик использовал прозвище, чтобы его нельзя было вычислить, а переписку с подельниками вел в мессенджере, где сообщения удалялись после прочтения. Когда Латыша поймали, он признался в коррупции и был уволен из МВД.

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Новосибирский полицейский Михаил Латыш по кличке Киргиз, приехавший в Россию из Казахстана, не смог выйти из колонии Свердловской области, куда был направлен за взятки. Силовик просил у суда назначить вместо заключения в колонии обязательные работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Постановление оставлено без изменений по существу», – сообщили в пресс-службе. Латыш проведет остаток срока в колонии. Туда он направлен на восемь лет после того как, занимая должность в отделе по борьбе с организованной преступностью, помогал организаторам нелегального игорного бизнеса в Новосибирске. Он предупреждал своих друзей из криминального мира о полицейских проверках. За каждое предупреждение он получал 100 тысяч рублей. В итоге Латышу, имевшему в преступном мире кличку Киргиз, удалось заработать на взятках почти полтора миллиона и получить в подарок телефон. Силовик использовал прозвище, чтобы его нельзя было вычислить, а переписку с подельниками вел в мессенджере, где сообщения удалялись после прочтения. Когда Латыша поймали, он признался в коррупции и был уволен из МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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