Foreign Affairs: Западу придется сотрудничать с Путиным, чтобы не допустить войны с Россией

09 января 2023 в 12:09 Размер текста - 17 +

У Запада не будет выбора, сотрудничать ли с Владимиром Путиным, пишут СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западу нужно будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну между НАТО и РФ. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Однако в дополнение к сдерживанию России и ее политической и экономической изоляции Западу также необходимо будет поддерживать каналы связи с Кремлем, чтобы избежать прямой войны между НАТО и Россией и сохранить стратегическую стабильность. Хотя представить себе работу с Путиным сложно, в долгосрочной перспективе у Запада может не быть особого выбора», — передает Foreign Affairs . Издание отмечает, что конфликт на Украине может затянуться и Запад должен быть готов к этому. Для этого ему нужно будет поддерживать Украину и укреплять контакты с Россией. США важно учитывать опасность эскалации обстановки и взвешивать риски, передает американский журнал. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning считает, что США могут по глупости продолжать эскалацию на Украине, чтобы ВСУ победили. Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в 2023 году может начаться война между НАТО и Россией. Запад не сможет победить Россию и ее союзников, если будет война, цитирует RT специалиста по Восточной Европе профессор Леонардо Дини.

Западу нужно будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну между НАТО и РФ. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs. «Однако в дополнение к сдерживанию России и ее политической и экономической изоляции Западу также необходимо будет поддерживать каналы связи с Кремлем, чтобы избежать прямой войны между НАТО и Россией и сохранить стратегическую стабильность. Хотя представить себе работу с Путиным сложно, в долгосрочной перспективе у Запада может не быть особого выбора», — передает Foreign Affairs. Издание отмечает, что конфликт на Украине может затянуться и Запад должен быть готов к этому. Для этого ему нужно будет поддерживать Украину и укреплять контакты с Россией. США важно учитывать опасность эскалации обстановки и взвешивать риски, передает американский журнал. Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning считает, что США могут по глупости продолжать эскалацию на Украине, чтобы ВСУ победили. Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что в 2023 году может начаться война между НАТО и Россией. Запад не сможет победить Россию и ее союзников, если будет война, цитирует RT специалиста по Восточной Европе профессор Леонардо Дини.