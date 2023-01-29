Депутат Госдумы: США готовы поставить на Украину ядерное оружие

29 января 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Россия готова к началу ядерного противостояния с Украиной, заявил депутат Евгений Федоров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине ядерное оружие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что Запад готов к эскалации конфликта. «Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет — поставят на территорию Украины и ядерное оружие», — сообщил Федоров изданию Pravda.ru. По мнению депутата, Россия проигрывает Украине в информационной войне, но готова к нанесению ядерных ударов. Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. О намерении направить свой танки заявили США, Германия, Испания и ряд других стран.

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине ядерное оружие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что Запад готов к эскалации конфликта. «Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет — поставят на территорию Украины и ядерное оружие», — сообщил Федоров изданию Pravda.ru. По мнению депутата, Россия проигрывает Украине в информационной войне, но готова к нанесению ядерных ударов. Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. О намерении направить свой танки заявили США, Германия, Испания и ряд других стран.