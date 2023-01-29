Депутат Госдумы: США готовы поставить на Украину ядерное оружие

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Россия готова к началу ядерного противостояния с Украиной, заявил депутат Евгений Федоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине ядерное оружие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что Запад готов к эскалации конфликта.

«Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет — поставят на территорию Украины и ядерное оружие», — сообщил Федоров изданию Pravda.ru. По мнению депутата, Россия проигрывает Украине в информационной войне, но готова к нанесению ядерных ударов.

Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. О намерении направить свой танки заявили США, Германия, Испания и ряд других стран.

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Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине ядерное оружие. Такое мнение высказал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что Запад готов к эскалации конфликта. «Сейчас танки начали поставлять, обсуждается уже вопрос поставки истребителей, то есть они будут повышать эскалацию. Надо будет — поставят на территорию Украины и ядерное оружие», — сообщил Федоров изданию Pravda.ru. По мнению депутата, Россия проигрывает Украине в информационной войне, но готова к нанесению ядерных ударов. Западные страны приняли решение об отправке тяжелой военной техники на Украину. О намерении направить свой танки заявили США, Германия, Испания и ряд других стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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