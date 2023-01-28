28 января 2023
27 января 2023

В Екатеринбурге задержали рейс в Санкт-Петербург на 18 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Вылет рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали на 18 часов Фото:

Рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан на 18 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 29 января в 12:30, однако из-за задержки самолет полетит только в 6:25 30 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия». На момент публикации новости ответ не был получен.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

Рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан на 18 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 29 января в 12:30, однако из-за задержки самолет полетит только в 6:25 30 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия». На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...