Вылет рейса из Екатеринбурга в Санкт-Петербург задержали на 18 часов
Рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Якутск — Екатеринбург — Санкт-Петербург задержан на 18 часов. Об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс R3-467 авиакомпании «Якутия» должен был вылететь из Екатеринбурга в Санкт-Петербург 29 января в 12:30, однако из-за задержки самолет полетит только в 6:25 30 января, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Якутия». На момент публикации новости ответ не был получен.
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