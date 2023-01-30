МИД РФ предупредило о риске военного столкновения с США из-за ракетного договора

США увеличивают ядерное вооружение, считает Сергей Рябков Фото: The White House

Из-за нарушения со стороны США договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) возможно прямое военное столкновение Штатов и стран НАТО с Россией. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Эти положения (ДСНВ) самым грубым и циничным образом нарушаются американскими действиями, направленными на решение так называемого „русского вопроса“ через фронтально-агрессивное сдерживание», — заявил Рябков в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что такие действия могут привести к военному конфликту США и НАТО с Россией.

Договор по СНВ был подписан между Россией и США в 1991 году. Стороны договорились уменьшить развертывание количества ядерного оружия на 30%. В 2021 году президент России Владимир Путин продлил этот договор. В январе 2023 года депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что США готовы поставить на Украину ядерное оружие.

25 января стрелки «Часов Судного дня» показали 90 секунд до полуночи, таким образом оказавшись ближе всего к предполагаемому «Концу света», чем когда-либо. Эти часы отсчитываю момент, после которого страны мира предположительно готовы применить ядерное оружие, уничтожив Землю, сообщает «Федеральное агентство новостей».