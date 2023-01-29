Добровольцы из Пермского края отправились в зону СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае несколько добровольцев отправились в зону проведения спецоперации. Среди бойцов — председатель городского отделения ветеранской организации «Боевое братство» в Кунгуре, казак Алексей Шипков. Пермяков на передовую проводили их друзья и соратники, говорится в сообществе «Сила в братстве — 59, ветераны Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«На СВО отправились наши земляки, среди них казак, десантник, председатель Кунгурского городского отделения „Боевого братства“ Алексей Шипков. Удачи вам, братья! Ждем вас домой целыми и невредимыми», — сообщается в соцсети.

Шипков является атаманом станичного казачьего общества «Медведь» в Кунгуре, указано на его странице в соцсети «ВКонтакте». Организация занимается «военно-патриотическим воспитанием и физической подготовкой молодежи, охраной общественного порядка, обеспечением экологической и пожарной безопасности». В Кунгурском округе Шипков активно участвовал в сборе груза для отправки на фронт.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Главная цель спецоперации — защита мирных жителей Донецка и Луганска от агрессии со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин.