Омбудсмен помог украинцу остаться в Перми

31 января 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Гражданин Украины не желает возвращаться на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог гражданину Украины, которого хотели выдворить из России. Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ему удалось найти временное решение проблемы. Мужчина будет проживать в Перми, пока вопрос о его нахождении на территории РФ не будет окончательно решен. «Посоветовал гражданину Украину написать заявление на предоставление временного убежища. После нашего выезда к решению проблемы подключилась прокуратура Кировского района. Гражданин А. был отпущен из ЦВСИГ к своей семье. Заявление о предоставлении временного убежища находится на рассмотрении», — сообщил Сапко. В начале января мужчина, находившийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) обратился за помощью к краевому омбудсмену. Он рассказал, что не согласен с депортацией. URA.RU рассказывало также, что в Прикамье прибыли 44 переселенца, проживавших на территории Украины, а также в ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в пансионате «Изумруд» в Пермском районе, краевые власти окажут прибывшим всю необходимую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог гражданину Украины, которого хотели выдворить из России. Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ему удалось найти временное решение проблемы. Мужчина будет проживать в Перми, пока вопрос о его нахождении на территории РФ не будет окончательно решен. «Посоветовал гражданину Украину написать заявление на предоставление временного убежища. После нашего выезда к решению проблемы подключилась прокуратура Кировского района. Гражданин А. был отпущен из ЦВСИГ к своей семье. Заявление о предоставлении временного убежища находится на рассмотрении», — сообщил Сапко. В начале января мужчина, находившийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) обратился за помощью к краевому омбудсмену. Он рассказал, что не согласен с депортацией. URA.RU рассказывало также, что в Прикамье прибыли 44 переселенца, проживавших на территории Украины, а также в ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в пансионате «Изумруд» в Пермском районе, краевые власти окажут прибывшим всю необходимую помощь.