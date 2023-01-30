30 января 2023

Омбудсмен помог украинцу остаться в Перми

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Гражданин Украины не желает возвращаться на родину Фото:

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог гражданину Украины, которого хотели выдворить из России. Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ему удалось найти временное решение проблемы. Мужчина будет проживать в Перми, пока вопрос о его нахождении на территории РФ не будет окончательно решен.

«Посоветовал гражданину Украину написать заявление на предоставление временного убежища. После нашего выезда к решению проблемы подключилась прокуратура Кировского района. Гражданин А. был отпущен из ЦВСИГ к своей семье. Заявление о предоставлении временного убежища находится на рассмотрении», — сообщил Сапко.

В начале января мужчина, находившийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) обратился за помощью к краевому омбудсмену. Он рассказал, что не согласен с депортацией. URA.RU рассказывало также, что в Прикамье прибыли 44 переселенца, проживавших на территории Украины, а также в ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в пансионате «Изумруд» в Пермском районе, краевые власти окажут прибывшим всю необходимую помощь.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко помог гражданину Украины, которого хотели выдворить из России. Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что ему удалось найти временное решение проблемы. Мужчина будет проживать в Перми, пока вопрос о его нахождении на территории РФ не будет окончательно решен. «Посоветовал гражданину Украину написать заявление на предоставление временного убежища. После нашего выезда к решению проблемы подключилась прокуратура Кировского района. Гражданин А. был отпущен из ЦВСИГ к своей семье. Заявление о предоставлении временного убежища находится на рассмотрении», — сообщил Сапко. В начале января мужчина, находившийся в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) обратился за помощью к краевому омбудсмену. Он рассказал, что не согласен с депортацией. URA.RU рассказывало также, что в Прикамье прибыли 44 переселенца, проживавших на территории Украины, а также в ЛНР и ДНР. Беженцев разместили в пансионате «Изумруд» в Пермском районе, краевые власти окажут прибывшим всю необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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