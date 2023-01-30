Власти Екатеринбурга заступились за педагога, заклеившей рот ученика скотчем

31 января 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Учитель, который заклеил рот ученика скотчем, продолжит работать в школе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Департамент образования Екатеринбурга и директор элитной гимназии №94 заступились за педагога, которая заклеила рот ученика скотчем. Учителя не стали увольнять, а лишь назначили наказание в виде дисциплинарного взыскания. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась мама пострадавшего ученика на условиях анонимности. «Мне администрация школы сказала, что серьезно относится к этому инциденту, и учитель однозначно не может оставаться в нашей школе. Однако сейчас довели информацию, что по результатам проведенного расследования выбрана мера наказания — дисциплинарное взыскание. Учитель продолжит работать в гимназии. Получается, городской департамент образования и директор школы заступились за педагога и оставили ее в учебном заведении. Более того, она продолжает вести уроки в классе, где учится мой ребенок», — поделилась женщина. Мама пострадавшего ученика возмущена таким решением. «Сегодня она заклеила рот моему сыну. Завтра придет другой ученик, и она ударит его по голове. А потом что? Выбросит из окна? Где гарантия, что педагог психически устойчив и может работать с детьми. Малыши ведь разные, есть спокойные, а есть гиперактивные. Я не говорю, что наши дети идеальны. Конечно, нет. Но у педагога должна быть стойкая психика и железная выдержка. Данный педагог пока не готов работать с детьми. И я против, чтобы она „набивала“ руку на моем ребенке», — посетовала горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования уральской столицы. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что престижной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса утверждала, что ее ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. Мальчик поведал маме, что педагог заклеила ему рот скотчем. Позже силовики поставили на учет многодетную семью, а учителя отправили на больничный. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент образования Екатеринбурга и директор элитной гимназии №94 заступились за педагога, которая заклеила рот ученика скотчем. Учителя не стали увольнять, а лишь назначили наказание в виде дисциплинарного взыскания. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделилась мама пострадавшего ученика на условиях анонимности. «Мне администрация школы сказала, что серьезно относится к этому инциденту, и учитель однозначно не может оставаться в нашей школе. Однако сейчас довели информацию, что по результатам проведенного расследования выбрана мера наказания — дисциплинарное взыскание. Учитель продолжит работать в гимназии. Получается, городской департамент образования и директор школы заступились за педагога и оставили ее в учебном заведении. Более того, она продолжает вести уроки в классе, где учится мой ребенок», — поделилась женщина. Мама пострадавшего ученика возмущена таким решением. «Сегодня она заклеила рот моему сыну. Завтра придет другой ученик, и она ударит его по голове. А потом что? Выбросит из окна? Где гарантия, что педагог психически устойчив и может работать с детьми. Малыши ведь разные, есть спокойные, а есть гиперактивные. Я не говорю, что наши дети идеальны. Конечно, нет. Но у педагога должна быть стойкая психика и железная выдержка. Данный педагог пока не готов работать с детьми. И я против, чтобы она „набивала“ руку на моем ребенке», — посетовала горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в департамент образования уральской столицы. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что престижной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорелся скандал. Мама ученика третьего класса утверждала, что ее ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. Мальчик поведал маме, что педагог заклеила ему рот скотчем. Позже силовики поставили на учет многодетную семью, а учителя отправили на больничный.