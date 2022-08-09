09 августа 2022

Пермская компания попала в топ-5 рейтинга Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток StockSnap/pixabay/ Екатеринбург, журнал, forbes, форбс, планшет
Пермская компания Miro заняла 4 место в рейтинге Forbes Фото:

Пермская компания Miro заняла 4 место в списке Forbes в рейтинге лучших облачных компаний. Информация об этом размещена на официальном сайте Forbes.

Русскоязычный Forbes также рассказал про компанию. «Miro разработал онлайн-сервис для удаленной командной работы. Компанию в 2011 году основали выходцы из Перми Андрей Хусид и Олег Шардин. Первый офис стартапа был в Перми, теперь две его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско», — сказано на сайте.

Ранее пермская компания Miro занимала 36 место в рейтинге Forbes. В январе этого года она показала стартап в 17,5 млрд долларов.

Ранее URA.RU писало, что бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов.

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Пермская компания Miro заняла 4 место в списке Forbes в рейтинге лучших облачных компаний. Информация об этом размещена на официальном сайте Forbes. Русскоязычный Forbes также рассказал про компанию. «Miro разработал онлайн-сервис для удаленной командной работы. Компанию в 2011 году основали выходцы из Перми Андрей Хусид и Олег Шардин. Первый офис стартапа был в Перми, теперь две его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско», — сказано на сайте. Ранее пермская компания Miro занимала 36 место в рейтинге Forbes. В январе этого года она показала стартап в 17,5 млрд долларов. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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