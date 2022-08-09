Пермская компания попала в топ-5 рейтинга Forbes

10 августа 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Пермская компания Miro заняла 4 место в рейтинге Forbes Фото: StockSnap/pixabay.com Pixabay License Пермская компания Miro заняла 4 место в списке Forbes в рейтинге лучших облачных компаний. Информация об этом размещена на официальном сайте Forbes. Русскоязычный Forbes также рассказал про компанию. «Miro разработал онлайн-сервис для удаленной командной работы. Компанию в 2011 году основали выходцы из Перми Андрей Хусид и Олег Шардин. Первый офис стартапа был в Перми, теперь две его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско», — сказано на сайте. Ранее пермская компания Miro занимала 36 место в рейтинге Forbes. В январе этого года она показала стартап в 17,5 млрд долларов. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов.

Пермская компания Miro заняла 4 место в списке Forbes в рейтинге лучших облачных компаний. Информация об этом размещена на официальном сайте Forbes. Русскоязычный Forbes также рассказал про компанию. «Miro разработал онлайн-сервис для удаленной командной работы. Компанию в 2011 году основали выходцы из Перми Андрей Хусид и Олег Шардин. Первый офис стартапа был в Перми, теперь две его штаб-квартиры расположены в Амстердаме и Сан-Франциско», — сказано на сайте. Ранее пермская компания Miro занимала 36 место в рейтинге Forbes. В январе этого года она показала стартап в 17,5 млрд долларов. Ранее URA.RU писало, что бывший владелец «Уралкалия», президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев улучшил свои позиции в рейтинге Forbes. Состояние олигарха Forbes оценивает в 6,6 млрд долларов.