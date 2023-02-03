В Екатеринбурге на ЖД-станции из вагона вылилась щелочь

Один из контейнеров оказался неисправен, и из него вытекла щелочь
На станции Екатеринбург — Сортировочный из вагона-контейнера вылилась щелочь, на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
«Предварительная причина — техническая неисправность металлической емкости. Работниками РЖД вагон выведен из состава поезда, течь груза устранена. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — рассказали в ведомстве.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, по итогам проверки дадут оценку действиям сотрудников железной дороги.
Специалисты успокаивают, что щелочь не опасна
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