В Екатеринбурге на ЖД-станции из вагона вылилась щелочь

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Город. Курган, уголь, груз, железная дорога, поезд, грузовой вагон
Один из контейнеров оказался неисправен, и из него вытекла щелочь Фото:

На станции Екатеринбург — Сортировочный из вагона-контейнера вылилась щелочь, на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

«Предварительная причина — техническая неисправность металлической емкости. Работниками РЖД вагон выведен из состава поезда, течь груза устранена. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — рассказали в ведомстве.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, по итогам проверки дадут оценку действиям сотрудников железной дороги.

Специалисты успокаивают, что щелочь не опасна
Фото:

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На станции Екатеринбург — Сортировочный из вагона-контейнера вылилась щелочь, на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства инцидента сообщает Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. «Предварительная причина — техническая неисправность металлической емкости. Работниками РЖД вагон выведен из состава поезда, течь груза устранена. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет», — рассказали в ведомстве. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия, по итогам проверки дадут оценку действиям сотрудников железной дороги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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