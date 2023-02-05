Лайнер до Шарм-эль-Шейха задержали в аэропорту Кольцово на семь часов
В аэропорту Кольцово на семь часов задержали рейс FV-5569 в Шарм-эль-Шейх (Египет). Самолет B-737 должен был вылететь в 00:30, но теперь, по данным онлайн табло на сайте аэропорта, вылетит лишь в 7:55 по местному времени.
«Рейс FV-5569, следующий из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержан до 7:55. Регистрация на борт пройдет с 05:00 до 07:15», — следует из онлайн-табло.
Данный рейс выполняет авиакомпания «Россия». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию, чтобы узнать причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.
Рейс задержали на семь часов
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