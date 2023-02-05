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Туристам из Екатеринбурга придется 7 часов ждать вылета в Египет. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лайнер до Шарм-эль-Шейха задержали в аэропорту Кольцово на семь часов Фото:

В аэропорту Кольцово на семь часов задержали рейс FV-5569 в Шарм-эль-Шейх (Египет). Самолет B-737 должен был вылететь в 00:30, но теперь, по данным онлайн табло на сайте аэропорта, вылетит лишь в 7:55 по местному времени.

«Рейс FV-5569, следующий из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержан до 7:55. Регистрация на борт пройдет с 05:00 до 07:15», — следует из онлайн-табло.

Данный рейс выполняет авиакомпания «Россия». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию, чтобы узнать причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.

Рейс задержали на семь часов

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В аэропорту Кольцово на семь часов задержали рейс FV-5569 в Шарм-эль-Шейх (Египет). Самолет B-737 должен был вылететь в 00:30, но теперь, по данным онлайн табло на сайте аэропорта, вылетит лишь в 7:55 по местному времени. «Рейс FV-5569, следующий из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх задержан до 7:55. Регистрация на борт пройдет с 05:00 до 07:15», — следует из онлайн-табло. Данный рейс выполняет авиакомпания «Россия». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию, чтобы узнать причину задержки. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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