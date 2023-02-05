Власти выявили тысячи молодых пермяков, посещавших деструктивные сайты

По итогам мониторинга минтербезопасности, десятки деструктивных сообществ были заблокированы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае свыше 18 тысяч молодых людей посещали сайты деструктивной направленности. Это выяснили в ходе мониторинга ресурсов сотрудники краевого министерства территориальной безопасности. Часть деструктивных сообществ после мониторинга была заблокирована. Об этом говорится в докладе об итогах работы минтербезопасности за 2022 год, который представил глава ведомства Виктор Батмазов губернатору края Дмитрию Махонину.

«Подведены итоги первого года работы отдела информационной безопасности детской и молодежной среды. В ходе мониторинга открытого сегмента сети сотрудниками отдела выявлено 139 деструктивных ресурсов с аудиторией более 3,8 млн человек, из них 18 тысяч — подростки и молодежь Пермского края. Заблокировано 68 деструктивных сообществ», — поясняет министерство территориальной безопасности Прикамья.

В 2021 году, после стрельбы в Пермском госуниверситете, краевые власти решили усилить работу по выявлению потенциальных преступников среди подростков. Батмазов отмечал, что, в первую очередь, чиновники усилят мониторинг соцсетей. Проверкой закрытых аккаунтов подростков в соцсетях занялось и пермское региональное управление МВД. Руководитель главка Александр Щеглов заявлял, что в 2021 году полицейские нашли свыше 800 подростков, «проявляющих интерес к деструктивным группам».