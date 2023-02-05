05 февраля 2023

Власти выявили тысячи молодых пермяков, посещавших деструктивные сайты

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По итогам мониторинга минтербезопасности, десятки деструктивных сообществ были заблокированы Фото:

В Пермском крае свыше 18 тысяч молодых людей посещали сайты деструктивной направленности. Это выяснили в ходе мониторинга ресурсов сотрудники краевого министерства территориальной безопасности. Часть деструктивных сообществ после мониторинга была заблокирована. Об этом говорится в докладе об итогах работы минтербезопасности за 2022 год, который представил глава ведомства Виктор Батмазов губернатору края Дмитрию Махонину.

«Подведены итоги первого года работы отдела информационной безопасности детской и молодежной среды. В ходе мониторинга открытого сегмента сети сотрудниками отдела выявлено 139 деструктивных ресурсов с аудиторией более 3,8 млн человек, из них 18 тысяч — подростки и молодежь Пермского края. Заблокировано 68 деструктивных сообществ», — поясняет министерство территориальной безопасности Прикамья.

В 2021 году, после стрельбы в Пермском госуниверситете, краевые власти решили усилить работу по выявлению потенциальных преступников среди подростков. Батмазов отмечал, что, в первую очередь, чиновники усилят мониторинг соцсетей. Проверкой закрытых аккаунтов подростков в соцсетях занялось и пермское региональное управление МВД. Руководитель главка Александр Щеглов заявлял, что в 2021 году полицейские нашли свыше 800 подростков, «проявляющих интерес к деструктивным группам».

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В Пермском крае свыше 18 тысяч молодых людей посещали сайты деструктивной направленности. Это выяснили в ходе мониторинга ресурсов сотрудники краевого министерства территориальной безопасности. Часть деструктивных сообществ после мониторинга была заблокирована. Об этом говорится в докладе об итогах работы минтербезопасности за 2022 год, который представил глава ведомства Виктор Батмазов губернатору края Дмитрию Махонину. «Подведены итоги первого года работы отдела информационной безопасности детской и молодежной среды. В ходе мониторинга открытого сегмента сети сотрудниками отдела выявлено 139 деструктивных ресурсов с аудиторией более 3,8 млн человек, из них 18 тысяч — подростки и молодежь Пермского края. Заблокировано 68 деструктивных сообществ», — поясняет министерство территориальной безопасности Прикамья. В 2021 году, после стрельбы в Пермском госуниверситете, краевые власти решили усилить работу по выявлению потенциальных преступников среди подростков. Батмазов отмечал, что, в первую очередь, чиновники усилят мониторинг соцсетей. Проверкой закрытых аккаунтов подростков в соцсетях занялось и пермское региональное управление МВД. Руководитель главка Александр Щеглов заявлял, что в 2021 году полицейские нашли свыше 800 подростков, «проявляющих интерес к деструктивным группам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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