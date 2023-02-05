05 февраля 2023

Бывший ректор пермского университета Красильников разорвал все связи с вузом

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Общественная палата, подписание соглашения с советом муниципальных образований Пермского края. Пермь, портрет, красильников дмитрий
Дмитрий Красильников пока находится на больничном Фото:

Отправленный на прошлой неделе в отставку бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников вышел из всех структур в университете. По данным инсайдеров URA.RU в вузе, он покинул даже редакционный совет вуза.

«Он разорвал вообще все связи с университетом. Пока на больничном, но уже не в больнице, дома», — отметил источник.

Дмитрий Красильников подтвердил URA.RU информацию о выходе из всех структур в вузе. Преподавать там он тоже не останется. На вопрос о своих планах он ответил, что пока на больничном, о планах не думал.

О том, что Дмитрий Красильников уходит с должности ректора стало известно 30 января. Новым руководителем вуза был назначен Игорь Германов. Его представили коллективу вуза и губернатору Дмитрию Махонину.

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Отправленный на прошлой неделе в отставку бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников вышел из всех структур в университете. По данным инсайдеров URA.RU в вузе, он покинул даже редакционный совет вуза. «Он разорвал вообще все связи с университетом. Пока на больничном, но уже не в больнице, дома», — отметил источник. Дмитрий Красильников подтвердил URA.RU информацию о выходе из всех структур в вузе. Преподавать там он тоже не останется. На вопрос о своих планах он ответил, что пока на больничном, о планах не думал. О том, что Дмитрий Красильников уходит с должности ректора стало известно 30 января. Новым руководителем вуза был назначен Игорь Германов. Его представили коллективу вуза и губернатору Дмитрию Махонину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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