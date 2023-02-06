На спецоперации погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Нытвенского округа Пермского края Николай Козлов. Как рассказали в администрации округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер».
«Администрация Нытвенского городского округа с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка — уральца Козлова Николая Георгиевича. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».
Специальная операция России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее начало вынужденным шагом, направленным на защиту мирных жителей Донбасса.
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