На спецоперации погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

07 февраля 2023 в 14:37 Размер текста - 17 +

С земляком прощаются в Нытвенском округе Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Нытвенского округа Пермского края Николай Козлов. Как рассказали в администрации округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «Администрация Нытвенского городского округа с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка — уральца Козлова Николая Георгиевича. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Специальная операция России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее начало вынужденным шагом, направленным на защиту мирных жителей Донбасса.

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Нытвенского округа Пермского края Николай Козлов. Как рассказали в администрации округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «Администрация Нытвенского городского округа с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка — уральца Козлова Николая Георгиевича. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Специальная операция России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее начало вынужденным шагом, направленным на защиту мирных жителей Донбасса.