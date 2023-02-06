06 февраля 2023

На спецоперации погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, церковь, вера, церковная служба, ночь, свеча в ладони
С земляком прощаются в Нытвенском округе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Нытвенского округа Пермского края Николай Козлов. Как рассказали в администрации округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер».

«Администрация Нытвенского городского округа с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка — уральца Козлова Николая Георгиевича. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Специальная операция России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее начало вынужденным шагом, направленным на защиту мирных жителей Донбасса.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В ходе спецоперации РФ на Украине погиб житель Нытвенского округа Пермского края Николай Козлов. Как рассказали в администрации округа, он служил в составе ЧВК «Вагнер». «Администрация Нытвенского городского округа с прискорбием сообщает о гибели нашего земляка — уральца Козлова Николая Георгиевича. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая, участвовавшего в специальной военной операции в составе ЧВК „Вагнер“», — говорится на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте». Специальная операция России на территории ЛНР, ДНР и Украины идет с февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин называл ее начало вынужденным шагом, направленным на защиту мирных жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...