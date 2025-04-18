Стала известна дата рассмотрения апелляции экс-чиновнику пермского минтранса Уголькову

В Пермском краевом суде 14 мая рассмотрят апелляционную жалобу бывшего руководителя Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова
«Судебное заседание по статье 290 части 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере) назначено на 14 мая на 10:00. Фигурант — Угольков Андрей Викторович», — сказано в картотеке дел на сайте Пермского краевого суда.
12 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Перми бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. Помимо заключения, обвиняемому назначен штраф 79,08 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества в размере суммы взятки.
По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15,8 млн рублей через посредника. Она была от подрядчика по государственному контракту за беспрепятственную приемку и оплату работ по капремонту участка автомобильной дороги регионального значения.
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