Стала известна дата рассмотрения апелляции экс-чиновнику пермского минтранса Уголькову

Апелляцию экс-чиновника пермского минтранса Уголькова рассмотрят 14 мая
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Ранее суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима
Ранее суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима Фото:

В Пермском краевом суде 14 мая рассмотрят апелляционную жалобу бывшего руководителя Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова

«Судебное заседание по статье 290 части 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере) назначено на 14 мая на 10:00. Фигурант — Угольков Андрей Викторович», — сказано в картотеке дел на сайте Пермского краевого суда. 

12 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Перми бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. Помимо заключения, обвиняемому назначен штраф 79,08 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества в размере суммы взятки.

По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15,8 млн рублей через посредника. Она была от подрядчика по государственному контракту за беспрепятственную приемку и оплату работ по капремонту участка автомобильной дороги регионального значения.

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В Пермском краевом суде 14 мая рассмотрят апелляционную жалобу бывшего руководителя Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова «Судебное заседание по статье 290 части 6 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично и через посредника в особо крупном размере) назначено на 14 мая на 10:00. Фигурант — Угольков Андрей Викторович», — сказано в картотеке дел на сайте Пермского краевого суда.  12 марта 2025 года URA.RU сообщало о том, что в Перми бывший руководитель регионального управления автодорог и транспорта Андрей Угольков признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строго режима. Помимо заключения, обвиняемому назначен штраф 79,08 млн рублей с лишением права занимать определенные должности, а также конфискация имущества в размере суммы взятки. По версии силовиков, чиновник получил взятку в размере 15,8 млн рублей через посредника. Она была от подрядчика по государственному контракту за беспрепятственную приемку и оплату работ по капремонту участка автомобильной дороги регионального значения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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