17 апреля 2025

Рухнули цены на билеты в Таиланд из Перми. Скрин

Цены на билеты из Перми в Таиланд снизились до 11,4 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Последний рейс на азиатский курорт улетает 18 апреля
Последний рейс на азиатский курорт улетает 18 апреля Фото:

Туроператор снизил цены на билеты из Перми на Пхукет. Цена на перелет снизилась до 11,4 тысячи рублей. Такая информация размещена на сайте «Авиасейлс».

«Пермь — Пхукет. Вылет 18 апреля в 22:40. Цена билета с багажом — 11,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, если лететь с пересадками через Москву, цены начинаются от 57,8 тысячи рублей.

По данным сайта аэропорта «Большое Савино», это последний рейс из Перми в Таиланд в этом сезоне. Поэтому возвращаться пермякам придется через Москву или другие города.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году авиакомпания резко повысила цены на билеты из Перми в Минеральные Воды. Стоимость перелета превышает 20 тысяч рублей на человека в одну сторону. 

Вылетать нужно 18 апреля вечером
Вылетать нужно 18 апреля вечером
Фото:

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Туроператор снизил цены на билеты из Перми на Пхукет. Цена на перелет снизилась до 11,4 тысячи рублей. Такая информация размещена на сайте «Авиасейлс». «Пермь — Пхукет. Вылет 18 апреля в 22:40. Цена билета с багажом — 11,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, если лететь с пересадками через Москву, цены начинаются от 57,8 тысячи рублей. По данным сайта аэропорта «Большое Савино», это последний рейс из Перми в Таиланд в этом сезоне. Поэтому возвращаться пермякам придется через Москву или другие города. Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году авиакомпания резко повысила цены на билеты из Перми в Минеральные Воды. Стоимость перелета превышает 20 тысяч рублей на человека в одну сторону. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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