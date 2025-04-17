Туроператор снизил цены на билеты из Перми на Пхукет. Цена на перелет снизилась до 11,4 тысячи рублей. Такая информация размещена на сайте «Авиасейлс».
«Пермь — Пхукет. Вылет 18 апреля в 22:40. Цена билета с багажом — 11,4 тысячи рублей», — сказано в сообщении. Для сравнения, если лететь с пересадками через Москву, цены начинаются от 57,8 тысячи рублей.
По данным сайта аэропорта «Большое Савино», это последний рейс из Перми в Таиланд в этом сезоне. Поэтому возвращаться пермякам придется через Москву или другие города.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2025 году авиакомпания резко повысила цены на билеты из Перми в Минеральные Воды. Стоимость перелета превышает 20 тысяч рублей на человека в одну сторону.
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