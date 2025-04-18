Мэр Соликамска объяснил, почему женщине-инвалиду, ползавшей в подъезде, не установили пандус

Подъезд дома, в котором проживает инвалид-колясочник Наталья Брагина, не приспособлен для установки пандуса. К такому заключению пришла мэрия Соликамска Пермского края, рассказал в своем аккаунте в Telegram глава городского округа Александр Русанов. Чиновник отреагировал на историю с ползающей в подъезде женщиной и объяснил, что ранее власти прорабатывали вопрос об установке пандуса.
«Ранее администрация округа и управляющая организация прорабатывали возможность установки пандуса в подъезде, однако выяснилось, что он не приспособлен для этого. Поскольку суд обязал администрацию получить техническое заключение о возможности установки пандуса, специалистам пришлось искать другие пути решения проблемы», — пояснил Русанов. Также глава Соликамского округа добавил, что отправил к женщине своего первого зама Игоря Савинова. Вместе с городским прокурором они обсудили вариант установки зигзагового пандуса или подъемника. Его можно оборудовать со стороны фасада многоквартирного дома. Сейчас готовится смета на проведение работ по оборудованию пандуса и подходов к нему, подытожил Русанов.
О том, что Наталья Брагина девятый год вынуждена ползком добираться до своей квартиры из-за отсутствия пандуса, URA.RU писало ранее. История распространилась в соцсетях и получила большой общественный резонанс. На ситуацию отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье о халатности в связи с отсутствием пандуса в доме, где проживает Брагина. Помочь женщине вызвались жители Соликамска — в соцсетях они организовали сбор средств на приобретение и установку пандуса.
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