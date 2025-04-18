Где в Перми дешево пообедать: подборка заведений

В Перми есть места, где можно пообедать за 160 рублей. За эту стоимость горожанам предлагают комбо-обед, куда входят горячее и гарнир. Но это только один из вариантов. Где можно недорого поесть — в материале URA.RU.
«Комбинат»
Самый бюджетный бизнес-ланч предлагают в кафе «Комбинат». Цены начинаются от 160 рублей. Если в самый бюджетный обед входит только второе, то в самый дорогой за 260 рублей включены салат, суп, горячее и гарнир. В каждой категории клиентам на выбор предлагается два-три блюда.
«Шашлыкофф»
В «Шашлыкофф» за 229 рублей продают салат и суп. Обед со вторым будет стоить дороже. Есть варианты за 309 и 369 рублей. Комбо с салатом, горячим и супом продают за 369-489 рублей.
«Советская блинная»
«Советская блинная» в микрорайоне Закамск предлагает обеды за 300 рулей. В них входят суп, салат и второе блюдо на выбор. За 330 рублей можно поесть борщ и блин с начинкой. Также есть варианты за 360 и 370 рублей. В них тоже входят суп, салат и второе, но вместо сосисок и котлет в обеде подороже подают горбушу, печень или куриное филе.
«Суперленд»
Комбо-обеды для детей и взрослых есть в парке развлечений «Суперленде». Самый бюджетный стоит 320 рублей. В нем салат и суп. Также есть ланч с салатом и горячим (350 рублей), супом и горячим (390 рублей) и салатом, супом и горячим (410 рублей). В отличие от предыдущих заведений, в «Суперленде» не дают выбрать блюда. Здесь определенное меню на каждый день недели.
«Бриз»
В топ заведений с бюджетными обедами вошло еще одно кафе в Закамске «Бриз». Стоимость ланча — 330 рублей. За эту цену накормят салатом, супом и вторым. Выбрать их нельзя, но каждый день ассортимент блюд меняется.
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