Бесплатные путевки для детей и снижение цен: сколько стоит оздоровиться в пермских санаториях

На весну и лето курорты Пермского края решили снизить цены. Некоторые здравницы даже готовы бесплатно принять детей. Какие акции предлагают санатории, для кого и когда они действуют — в материале URA.RU.
Санаторий «Усть-Качка»
В санатории «Усть-Качка» дети до 14 лет в апреле отдыхают бесплатно. Им не нужно покупать путевку, если они едут в здравницу с родителями. Уточняется, что акция действует на проживание только в корпусе «Уральский». Стоимость недельного отдыха на человека начинается от 53,6 тысячи рублей.
Санаторий «Красный Яр»
На курорте в Кишертском округе в мае снизят цены для пенсионеров. Им предлагают купить путевки с дисконтом 10%. Без учета скидки стоимость отдыха на десять дней там начинается от 80 тысяч рублей на двоих.
Санаторий «Уральская Венеция»
Здравница в Добрянке тоже снизила цены в мае, но уже для всех категорий отдыхающих с картами лояльности курорта. Так, взрослые с 1 по 10 мая получают скидку до 10%, а дети младше 14 лет — до 15%. С 11 по 30 мая стоимость всех путевок будет снижена на 5%. Без учета скидок десять дней отдыха в санатории обойдется минимум 49 тысяч рублей на двоих взрослых.
Санаторий «Демидково»
В санатории «Демидково» до 24 апреля дают скидку 20% на проживание в эко-домах. На май акций не анонсировали, зато в июне можно отдохнуть со скидкой 10%. Так, летом путевки стоят от 101,7 тысячи рублей на двоих на десять дней.
Санаторий «Ключи»
В «Ключах» не стали снижать цены, а решили разыграть несколько подарков среди отдыхающих. В мае клиентам предлагают принять участие в лотерее и, если повезет, повысить категорию номера. Также можно выиграть посещение спа, бассейна или набор косметики курорта. Цены в мае на путевки на десять дней начинаются от 130 тысяч рублей на двоих.
Ранее URA.RU рассказало, что в пермских санаториях стало меньше отдыхающих. Количество клиентов снизилось на 8%.
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