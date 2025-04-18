Зеленский ввел санкции против пермского предприятия

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список предприятие из Пермского края. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.
«Речь идет о предприятии „Урал-инструмент-Пумори“ из Пермского края. Всего в списке 51 российская компания», — сказано в документе.
По данным в открытых источниках, «Урал-инструмент-Пумори» находится в Перми. На рынке работает более 30 лет. Поставляет металлообрабатывающее оборудование: фрезерные, токарные обрабатывающие центры с ЧПУ и шлифовальные станки.
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский предприниматель Владимир Кормушин и предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, внесены в новые санкционные списки президента Украины Владимира Зеленского.
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