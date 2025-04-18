Зеленский ввел санкции против пермского предприятия

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Оно поставляет металлообрабатывающее оборудование
Оно поставляет металлообрабатывающее оборудование Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список предприятие из Пермского края. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы.

«Речь идет о предприятии „Урал-инструмент-Пумори“ из Пермского края. Всего в списке 51 российская компания», — сказано в документе. 

По данным в открытых источниках, «Урал-инструмент-Пумори» находится в Перми. На рынке работает более 30 лет. Поставляет металлообрабатывающее оборудование: фрезерные, токарные обрабатывающие центры с ЧПУ и шлифовальные станки.

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский предприниматель Владимир Кормушин и предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, внесены в новые санкционные списки президента Украины Владимира Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в санкционный список предприятие из Пермского края. Указ опубликован на официальном сайте украинского главы. «Речь идет о предприятии „Урал-инструмент-Пумори“ из Пермского края. Всего в списке 51 российская компания», — сказано в документе.  По данным в открытых источниках, «Урал-инструмент-Пумори» находится в Перми. На рынке работает более 30 лет. Поставляет металлообрабатывающее оборудование: фрезерные, токарные обрабатывающие центры с ЧПУ и шлифовальные станки. Ранее URA.RU сообщало о том, что пермский предприниматель Владимир Кормушин и предприятие «Камский кабель», соучредителем которого является депутат гордумы Владимир Плотников, внесены в новые санкционные списки президента Украины Владимира Зеленского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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