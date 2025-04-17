Утки облюбовали лужу, которая появилась на территории пермского архитектурного музея «Хохловка». По словам сотрудников музея, лужа здесь появляется каждую весну.
«Каждую весну на поляне недалеко от усадьбы Ф.Ф. Васильевой появляется лужа. И уже не первую весну в эту лужу садится и находит в ней приют пара уток», — говорится на странице «Хохловки» в соцсети «ВКонтакте». Позже пернатые обычно все-таки находят более подходящий для жизни водоем.
Музей «Хохловка» находится под открытым небом. В его коллекции представлены уникальные памятники деревянной архитектуры Прикамья. Как отмечается на сайте музея, главный его секрет «в гармонии зодчества и природы».
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