17 апреля 2025

В пермском музее поселились дикие утки. Фото

Утки облюбовали лужу в пермском музее «Хохловка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Утки живут в «Хохловке» (архивное фото)
Утки живут в «Хохловке» (архивное фото) Фото:

Утки облюбовали лужу, которая появилась на территории пермского архитектурного музея «Хохловка». По словам сотрудников музея, лужа здесь появляется каждую весну.

«Каждую весну на поляне недалеко от усадьбы Ф.Ф. Васильевой появляется лужа. И уже не первую весну в эту лужу садится и находит в ней приют пара уток», — говорится на странице «Хохловки» в соцсети «ВКонтакте». Позже пернатые обычно все-таки находят более подходящий для жизни водоем.

Музей «Хохловка» находится под открытым небом. В его коллекции представлены уникальные памятники деревянной архитектуры Прикамья. Как отмечается на сайте музея, главный его секрет «в гармонии зодчества и природы».

Утки живут в луже пока лед не сойдет на более крупных водоемах
Утки живут в луже пока лед не сойдет на более крупных водоемах
Фото:

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Утки облюбовали лужу, которая появилась на территории пермского архитектурного музея «Хохловка». По словам сотрудников музея, лужа здесь появляется каждую весну. «Каждую весну на поляне недалеко от усадьбы Ф.Ф. Васильевой появляется лужа. И уже не первую весну в эту лужу садится и находит в ней приют пара уток», — говорится на странице «Хохловки» в соцсети «ВКонтакте». Позже пернатые обычно все-таки находят более подходящий для жизни водоем. Музей «Хохловка» находится под открытым небом. В его коллекции представлены уникальные памятники деревянной архитектуры Прикамья. Как отмечается на сайте музея, главный его секрет «в гармонии зодчества и природы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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