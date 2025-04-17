Пермские кинорежиссеры выиграли деньги на новые фильмы

Новые документальные ленты пермские режиссеры создадут на деньги Фонда поддержки регионального кинематографа. Восемь пермяков представили девять своих проектов на конкурсе фонда «Россия — взгляд в будущее» и стали победителями. Один из проектов расскажет о малой авиации в Лысьве, поделилась сценарист Елена Растянис.
«Мы, наша команда, выиграли в ФПРК. И будет новое документальное кино. „Прошлое, настоящее — полетели!“ называется. Про лысьвенскую малую авиацию и того, кто ее развивает — Олега Вьюгова», — рассказала Растянис в соцсети «ВКонтакте». Режиссером ленты станет Сергей Климов.
В этом году на конкурс ФПРК было подано более 250 заявок, но отбор прошли только 60. На создание каждого фильма фонд выделит по 1,7 млн рублей. Кроме этого, фонд поможет авторам с продюсерским сопровождением и фестивальным продвижением их работ.
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